Vận hành thương mại Tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2

Ngày 7/4, đại diện lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng 2 cho biết, vào lúc 0h cùng ngày, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã chính thức vận hành thương mại.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng khi toàn bộ nhà máy chính thức hòa lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực miền Trung.

Sau thời gian dài triển khai thi công và trải qua quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt, Tổ máy số 2 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tính vận hành ổn định và an toàn để đi vào khai thác thương mại.

Việc đưa tổ máy này vào hoạt động đúng tiến độ không chỉ khẳng định năng lực quản trị của chủ đầu tư mà còn hoàn thiện năng suất thiết kế của toàn bộ dự án.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 được khởi công từ năm 2021 với quy mô vốn đầu tư lên đến 2,2 tỷ USD. Đây là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) và là một trong những công trình năng lượng cấp quốc gia có ý nghĩa chiến lược. Dự án được thực hiện theo hình thức Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), sở hữu 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt đạt hơn 1.330 MW.

Điểm nhấn đáng chú ý của dự án chính là việc áp dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (Ultra Supercritical-USC). Đây được các chuyên gia năng lượng đánh giá là công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam hiện nay.

Việc vận hành toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú hích" mạnh mẽ cho kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Dự án không chỉ cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, mà còn đóng góp nguồn thu ngân sách bền vững cho địa phương.

Bên cạnh đó, khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy sẽ trực tiếp tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các loại hình dịch vụ vệ tinh, logistics và công nghiệp phụ trợ trong Khu kinh tế Vũng Áng./.

