Lịch sử đất nước lắng đọng trong chương trình phát thanh kéo dài 80 tiếng

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình chính luận đặc biệt “Hành trình vĩ đại” với độ dài lên đến 80 tiếng, tái hiện sống động những chặng đường lịch sử qua hồi ức, câu chuyện kể và những bài ca đi cùng năm tháng.

Bắt đầu từ 6h ngày 31/8, chương trình có chủ đề “Mùa Thu cách mạng,” gợi nhắc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Mùa Thu lịch sử năm 1945, toàn thể dân tộc Việt Nam đã cùng nhau đồng lòng, dốc sức, nhất tề đứng lên, vùng dậy lật đổ ách thống trị thực dân, đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại độc lập cho Tổ quốc.

Ngọn lửa tháng Tám soi bước cho dân tộc Việt Nam bước trên hành trình mới – “Hành trình tự do.” Đó cũng là chủ đề của ngày 1/9. Với sự tham gia của các nhà sử học, nhà nghiên cứu, các cựu chiến binh từng kinh qua đạn lửa của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần tái hiện chặng đường đầy gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX nhằm giành lại độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Các biên tập viên VOV thực hiện chương trình phát thanh dài 80 tiếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 2/9, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển tới quý thính giả những thanh âm của ngày lịch sử trọng đại – 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ 6h30-10h00 là buổi tường thuật trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành. Một “Việt Nam rạng rỡ” - một Việt Nam năng động, kiên cường vượt qua thách thức, ghi dấu ấn trên trường quốc tế bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái sẽ được phác họa trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam trong tất cả các khung giờ của ngày 2/9.

“Chào kỷ nguyên mới” là chủ đề ngày 3/9 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân thêm khẳng định những giá trị làm nên Việt Nam tự tin bước vào tương lai với khát vọng vươn cao.

Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, các thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay. Trong niềm tự hào ấy, mỗi người Việt Nam lại càng thấy mình phải sống xứng đáng hơn, đóng góp cho quê hương, giữ gìn và phát triển những giá trị đã đánh đổi bằng xương máu để gây dựng nên.

Từ quá khứ hào hùng đến hiện tại rạng ngời, Việt Nam đang viết tiếp những trang sử mới bằng chính nội lực dân tộc và sức mạnh thời đại./.

VOV tiếp nhận bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung Nhạc sỹ trao tặng bản quyền 300 ca khúc cho Đài Tiếng nói Việt Nam với niềm tin rằng VOV có nhiều chương trình kể chuyện, ca nhạc hay chuyên mục dành riêng cho tuổi thơ.