VOV tiếp nhận bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa tiếp nhận bản quyền 300 ca khúc thiếu nhi của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, mở ra cơ hội để các bài hát được phát trên sóng quốc gia, đến với hàng triệu thính giả nhỏ tuổi khắp mọi miền đất nước.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung bắt đầu viết ca khúc thiếu nhi từ năm 2012 và trong khoảng 8 năm đã sáng tác hơn 300 bài hát với nhiều chủ đề khác nhau, gắn liền với từng giai đoạn trưởng thành của trẻ nhỏ.

Nhạc sỹ trao tặng bản quyền 300 ca khúc cho Đài Tiếng nói Việt Nam với niềm tin rằng VOV có những chương trình thiếu nhi rất ý nghĩa, như các chương trình kể chuyện, ca nhạc hay chuyên mục dành riêng cho tuổi thơ.

“Tôi chỉ là một nhạc sỹ, có thể viết nhạc, nhưng để những giai điệu ấy đến được với thật nhiều trẻ em thì cần sự chung tay của nhiều người, đặc biệt là một cơ quan truyền thông lớn như VOV. Tôi hy vọng, với sự lan tỏa của Đài, những ca khúc này sẽ trở thành món quà tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn, tạo nên một tuổi thơ thật đẹp cho các em nhỏ,” nhạc sỹ chia sẻ.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Bá Cường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung tặng cuốn sách "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cho ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho hay với lợi thế của một cơ quan truyền thông quốc gia, sở hữu hạ tầng số hiện đại cùng nhiều kênh, chương trình dành cho thiếu nhi, VOV sẽ khai thác hiệu quả nguồn ca khúc quý báu này.

“Thông qua các chương trình phát thanh, nền tảng số và đội ngũ ca sĩ chúng tôi sẽ đưa những bài hát ấy đến gần hơn với các em nhỏ trên khắp cả nước. Đây là cách VOV tiếp tục làm phong phú đời sống âm nhạc, mang đến cho thiếu nhi những món ăn tinh thần trong sáng, lành mạnh,” ông Phạm Mạnh Hùng nói./.

Báo Nhân Dân tiếp nhận bản quyền ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng' Nhạc sỹ Phạm Tuyên trao lại tác phẩm cho một thiết chế công, nơi có sứ mệnh và năng lực gìn giữ những giá trị chung, để bài hát đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cũng ra mắt cuốn sách “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” để kể lại hành trình sáng tác, cảm hứng âm nhạc cùng khát vọng mang thông điệp hòa bình, nhân văn đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ấn phẩm đánh dấu bước ngoặt sáng tạo khi Nguyễn Văn Chung không chỉ kể bằng âm nhạc mà còn bằng lời văn, ký ức và hình ảnh. Đặc biệt, đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, cho phép bạn đọc trải nghiệm toàn diện qua đọc truyện, xem tranh minh họa, nghe nhạc và xem video chia sẻ của tác giả bằng mã QR. Hành trình trong sách tái hiện những chặng đường trưởng thành - từ tuổi thơ, mái trường, tình bạn, tình yêu đầu đời, đến gia đình và sự chín muồi - như một khúc nhạc của ký ức và khát vọng. Cuốn sách được giới thiệu tại không gian triển lãm “80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước” trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”