Phó Tổng Giám đốc VOV: Ở đâu có công chúng thì ở đó có nội dung phát thanh

Liên hoan lần này có rất nhiều điểm mới như: Lần đầu tiên thi thể loại Podcast; tổ chức Hội thảo quốc tế; có giám khảo quốc tế; có cơ quan báo chí điện tử tham gia, tổ chức khai mạc ngoài trời...

Từ ngày 11-13/4, tại Quảng Ninh sẽ diễn ra sự kiện Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Kỳ liên hoan năm nay không chỉ là cuộc tranh tài nghiệp vụ, mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của báo nói trong kỷ nguyên số.

Nhân dịp này, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về vai trò của phát thanh trong dòng chảy báo chí đương đại.

Hướng tới ngày hội của những người làm 'báo nói'

- Xin ông cho biết ý nghĩa và bối cảnh của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thông qua những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với đó là kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cho thấy tâm thế của cả nước, của cả hệ thống chính trị đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các biên tập viên VOV thực hiện chương trình phát thanh dài 80 tiếng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên hoan Phát thanh được tổ chức trong bối cảnh hệ thống báo chí cả nước được sắp xếp lại theo Nghị quyết 18. Còn ở Trung ương, kỳ họp lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã cho chủ trương chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương quản lý trước thời điểm 1/4/2026.

Bối cảnh mới đặt ra rất nhiều những nhiệm vụ, cơ hội phát triển cho Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng, cũng như cho các báo và phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố những điều kiện thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều thách thức đặt ra trong kỷ nguyên số.

Chúng tôi tin rằng, với sự tổ chức và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này sẽ là một kỳ liên hoan đặt ra một dấu mốc phát triển mới cho ngành phát thanh cả nước và những người làm báo nói, những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các nghệ sỹ của các đơn vị báo chí của cả nước đã chuẩn bị cho một tâm thế để thực hiện sứ mệnh về truyền thông, truyền cảm hứng cho đất nước, cho dân tộc, chính thức bước vào việc hiện thực hóa những mục tiêu phát triển của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Khách tham quan trải nghiệm khu trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Xin ông cho biết thêm về một số điểm mới của Liên hoan năm nay. Ban Tổ chức sẽ làm thế nào để Liên hoan thực sự là một diễn đàn nghiệp vụ của những người làm báo nói?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Điểm nổi bật là lần đầu tiên Ban Tổ chức đưa vào nội dung thi các sản phẩm Podcast và các sản phẩm phát thanh trên môi trường số.

Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng đối tượng tham gia. Không chỉ giới hạn trong các đơn vị phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài địa phương, lực lượng vũ trang, mà chúng tôi còn mời thêm một số cơ quan báo chí lớn như: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ… tham gia thể loại Podcast.

Về công tác chấm giải, ngoài các nhà báo trong nước, Ban Tổ chức mời thêm các chuyên gia quốc tế có uy tín tham gia hội đồng giám khảo, nhằm bảo đảm góc nhìn đa chiều và lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai mạc ngoài trời tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) vào tối 11/4, kết hợp với chương trình nghệ thuật quy mô lớn mang tên “Thanh âm kỷ nguyên mới” dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Podcast: Xu thế mới của phát thanh

- Ông có đánh giá như thế nào về xu thế phát triển của phát thanh trong dòng chảy báo chí hiện đại?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Về xu hướng phát triển báo chí hiện nay, có thể thấy toàn ngành đang đứng trước bước ngoặt buộc phải đổi mới để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số. Báo chí phải chuyển sang mô hình đa phương tiện, đa nền tảng, cạnh tranh với các loại hình truyền thông mới như mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới.

Không còn cơ quan báo chí nào có thể chi phối tuyệt đối công chúng. Cơ hội và thách thức là như nhau đối với tất cả các loại hình. Muốn phát triển và thực hiện tốt sứ mệnh, báo chí cần đổi mới toàn diện. Đối với phát thanh, ngoài phát sóng truyền thống, cần hiện diện trên môi trường số, ở đâu có công chúng thì ở đó phải có nội dung phát thanh.

Không gian trải nghiệm thú vị dành cho khách tham quan nhí của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Triển lãm Thành tựu Đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Trong xu thế đó, phát thanh nói riêng và báo chí nói chung sẽ phải thích nghi như thế nào, thưa ông?

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng: Chúng ta thấy giai đoạn này, đối với báo chí, sức ép về chuyển đổi số, nhu cầu, yêu cầu về chuyển đổi số về thích nghi với môi trường số, xã hội số, công chúng số là rất cao. Điều này thể hiện trong những văn kiện của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như thể hiện trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Việc chinh phục môi trường mới, báo chí Việt Nam đứng trước sự cạnh tranh rất gay gắt, khốc liệt của các nền tảng xuyên biên giới, các hãng báo chí quốc tế đã hiện diện trên môi trường số của Việt Nam. Cho nên nhiệm vụ lớn nhất của báo chí là làm chủ được địa hạt về thông tin truyền thông, làm chủ dòng thông tin chủ lưu và đặc biệt là chi phối được những dòng thông tin chủ lưu trên không gian mạng.

Những người làm phát thanh cả nước có một truyền thống lịch sử rất vẻ vang, nhưng cũng đang đứng trước những nhu cầu phải đổi mới rất mạnh mẽ. Đổi mới cả về tư duy làm nội dung, đổi mới về cách tiếp cận công chúng và đổi mới cả việc là chúng ta chuyển từ những người làm radio phát trên những nền tảng truyền thống, sang những người làm radio phát trên nền tảng số, phân phối trên những ứng dụng với mục tiêu cao nhất là tiếp cận được càng nhiều công chúng càng tốt và chi phối được không gian về thông tin, truyền thông.

Hiện nay, với hàng chục triệu người dùng điện thoại thông minh, công chúng có thể tiếp cận thông tin mọi lúc. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Podcast là một hướng đi quan trọng, dù đã xuất hiện trên thế giới từ năm 2004 nhưng mới phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, các đơn vị phát thanh cần đổi mới cả về quản trị, phương thức sản xuất, cách làm nội dung. Một sản phẩm phát thanh hiện đại không chỉ có âm thanh mà cần tích hợp hình ảnh, đồ họa để tăng sức hấp dẫn.

Thính giả xúc động khi lắng nghe "Thanh âm lịch sử" trong kho tư liệu của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Yếu tố cốt lõi vẫn là nội dung. Nội dung tốt thì công chúng sẽ tìm đến. Nhưng song song với đó, nội dung cũng phải được đưa đến đúng nền tảng, phù hợp với thói quen tiếp nhận của công chúng. Cách làm phát thanh theo kiểu áp đặt không còn phù hợp; công chúng sẽ chủ động lựa chọn nội dung họ quan tâm.

Sự chuyên nghiệp phải thể hiện trong công nghệ, trong kỹ năng sản xuất chương trình và trong toàn bộ quy trình tạo ra sản phẩm. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai theo hướng vừa làm vừa hoàn thiện, tức là những gì có thể đưa lên môi trường số thì triển khai ngay, đồng thời trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện thành các quy chuẩn.

Nếu không đổi mới, phát thanh sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, nếu đổi mới kịp thời, đây là cơ hội rất lớn để phát thanh nói riêng và báo chí cách mạng nói chung phát triển trong giai đoạn mới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Lịch sử đất nước lắng đọng trong chương trình phát thanh kéo dài 80 tiếng Chương trình chính luận đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định đất nước đang vươn mình, kế thừa và phát huy giá trị Cách mạng tháng Tám trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.