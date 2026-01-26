Vũ kịch 'Khổng Tước' của Dương Lệ Bình lần đầu được trình diễn tại Việt Nam

Tháng 3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), vở diễn huyền thoại “Khổng Tước” của nghệ sỹ múa kiệt xuất Dương Lệ Bình sẽ mở ra khung cảnh đầu tiên của mùa Xuân, hòa nhịp thiên nhiên và nội tâm trong từng nhịp vũ.

Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt khi “Chim công làng múa” lần đầu tiên “sải cánh” giữa lòng Hà Nội, đưa nghệ thuật múa phương Đông đến gần hơn với trái tim khán giả Việt.

Sinh năm 1958 tại Vân Nam (Trung Quốc), Dương Lệ Bình là một trong những vũ sư hàng đầu châu Á. Bà được mệnh danh là “Chim công làng múa” - danh xưng gắn liền với điệu múa đã làm nên tên tuổi, phản ánh tinh thần nghệ thuật thanh cao, mềm mại nhưng nội lực phi thường. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Dương Lệ Bình trở thành biểu tượng của vũ đạo phương Đông, góp phần đưa múa Trung Hoa vươn tầm thế giới qua hàng nghìn buổi biểu diễn tại hơn 50 quốc gia.

Quang cảnh buổi họp báo ngày 26/1. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

“Khổng Tước” là hình tượng sân khấu kinh điển, sáng tạo độc bản của Dương Lệ Bình. Ra đời năm 2012 và tái dựng hoành tráng năm 2022, vở diễn đã hoàn thành buổi biểu diễn thứ 700 toàn cầu. Ở phiên bản năm 2022, Dương Lệ Bình đảm nhiệm vai trò Tổng biên đạo, Giám đốc nghệ thuật và Diễn viên đặc biệt trong phân cảnh “Mùa Đông.”

Trong chuỗi hành trình chinh phục khán giả khắp năm châu, “Khổng Tước” phiên bản 2022 lần đầu tiên ra mắt công chúng Việt Nam với 4 suất diễn đặc biệt trong ba ngày 6-8/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nghệ sỹ Dương Lệ Bình thị phạm một số động tác múa tại họp báo. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Vở diễn gồm bốn chương: Xuân, Hạ, Thu, Đông, kể câu chuyện về sự trưởng thành, bản tính con người, sự sống và tình yêu, thể hiện sự hòa hợp giữa sinh mệnh và thiên nhiên. Qua hình thức nghệ thuật sân khấu, vở diễn mang đến một hành trình khám phá thế giới đầy thiên ý, truy vấn sâu sắc về nhân tính và sự sống, phản chiếu tình cảm nhân văn nơi giao hòa giữa đời sống và nghệ thuật.

Dương Lệ Bình cho hay bà là người dân tộc Bạch và từ nhỏ đã được tiếp xúc với các điệu múa dân gian của dân tộc mình. Bà nói bản thân chưa từng qua trường lớp vũ đạo chính thống, nhưng “từ khi còn trong bụng mẹ” đã cảm nhận được văn hóa, vũ điệu dân gian của người Bạch và nhận ra trong mình có thiên bẩm về vũ đạo.

Theo bà, văn hóa vũ đạo ở các dân tộc thiểu số “thường phát triển hơn một chút” bởi con người dùng lời ca, điệu nhảy để bày tỏ với thiên nhiên: Từ khoảnh khắc mặt trời lên, cảm nhận niềm vui, cho tới khi cần tiếng trống, tiếng nhạc, cồng chiêng. Chính vì vậy, âm nhạc và vũ đạo đi sâu vào đời sống người Bạch và nuôi dưỡng bà.

Dương Lệ Bình nhấn mạnh bà không học biên đạo qua các lớp chuyên nghiệp, mà học từ thế giới tự nhiên rộng lớn: Động tác con ngựa chạy trên đồng cỏ, bướm bay lượn bên hoa, cho tới tiếng suối chảy – tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng để bà chuyển hóa thành ngôn ngữ vũ đạo, và âm nhạc cũng bồi đắp cho vũ đạo của bà.

Trong vở diễn, hình tượng “Khổng Tước” vừa là chim vừa là người, tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình. (Ảnh: NSX)

Chia sẻ về vở vũ kịch “Khổng Tước,” Dương Lệ Bình nói: “Đây là câu chuyện về thiên nhiên, sinh mệnh, trưởng thành, nhân tính và tình yêu. Nó chảy trong cơ thể tôi, tuôn trào và biểu đạt ra ngoài một cách tự nhiên.”

Ông Ngô Hoàng Phúc, đại diện đơn vị tổ chức VietArt cho hay chương trình quy tụ gần 70 nghệ sỹ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc, cùng toàn bộ hệ thống thiết bị, đạo cụ và trang phục được đưa sang Việt Nam nguyên bản. Quá trình chuẩn bị kéo dài trong khoảng hai năm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác Việt Nam-Trung Quốc./.

