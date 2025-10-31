Chế độ, chính sách khi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được quy định thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Các chế độ, chính sách khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Nghị định quy định sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc biên chế các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định hiện hành còn được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

Phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,5 lần so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thực hiện chế độ đối với người hưởng lương và so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sỹ quan, binh sỹ.

Thời gian hưởng kể từ tháng thực tế làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến tháng kết thúc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của cấp có thẩm quyền.

Phụ cấp đặc thù hằng tháng bằng 20% mức tiền lương theo cấp bậc quân hàm hoặc loại, nhóm, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sỹ quan, binh sỹ khi làm nhiệm vụ trong nước; bằng 100% mức tiền lương theo cấp bậc quân hàm hoặc loại, nhóm, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sỹ quan, binh sỹ khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Phụ cấp đặc thù được tính hưởng theo tháng, trường hợp không đủ tháng được thực hiện như sau: từ đủ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng.

Được ăn thêm bằng 2 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sỹ quan, binh sỹ bộ binh/người/ngày làm nhiệm vụ ở nước ngoài, tiền ăn thêm được tính từ ngày xuất cảnh ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến ngày nhập cảnh về nước; bằng 1 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sỹ quan, binh sỹ bộ binh/người/ngày làm nhiệm vụ trong nước, được tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của cấp có thẩm quyền. Tiền ăn thêm nêu trên được đưa vào bữa ăn, không thanh toán tiền mặt.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở/người/ngày tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (tính cả thời gian cơ động lực lượng).

Trong ngày thực tế làm nhiệm vụ, nếu làm nhiệm vụ dưới 4 giờ được tính bằng 1/2 ngày, từ đủ 4 giờ trở lên được tính bằng 1 ngày. Khi hưởng chế độ bồi dưỡng nêu trên thì không hưởng chế độ công tác phí.

Được cấp trang phục chuyên dùng bằng hiện vật theo quy định. Bồi dưỡng sức khỏe mức 1,5 triệu đồng/người (không quá 2 lần/năm), được tính hưởng như sau: thời gian làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (bao gồm cả thời gian tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước và nước ngoài; nếu gián đoạn thì được cộng dồn) từ đủ 6 tháng đến 12 tháng được bồi dưỡng 2 lần; dưới 6 tháng được bồi dưỡng 1 lần; khi Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở thì mức bồi dưỡng được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng tiền lương cơ sở.

Đội trưởng, Chính trị viên, Phó Đội trưởng, Chính trị viên phó các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được hỗ trợ tiền điện thoại mức 200.000 đồng/tháng; khi Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở thì mức hỗ trợ được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng tiền lương cơ sở.

Chế độ khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài

Khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, được hưởng thêm các chế độ sau: phụ cấp khu vực hằng tháng bằng 1 lần so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thực hiện chế độ đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sỹ quan, binh sỹ.

Phụ cấp khu vực được tính hưởng theo tháng, trường hợp không đủ tháng được tính như sau: từ đủ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng. Thời gian hưởng kể từ tháng xuất cảnh ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến tháng nhập cảnh về nước. Hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng Campuchia đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia: Mức tối đa 2 triệu đồng/người/năm (thời gian không quá 3 năm/người).

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thắp hương tưởng niệm khi vừa phát hiện một hài cốt liệt sỹ tại khu vực Điểm cao 211. (Ảnh: TTXVN phát)

Trường hợp bị thương, bị bệnh phải khám và điều trị tại các cơ sở y tế ở nước ngoài thì được thanh toán các khoản chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của cơ sở y tế nước sở tại; được hưởng tiền bồi dưỡng, tiền ăn thêm bằng mức quy định ở trên. Nếu chuyển về nước điều trị, được thanh toán chi phí vận chuyển theo thực chi.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước ngoài được tính quy đổi thời gian công tác theo hệ số 1 năm bằng 1 năm 6 tháng để hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi thôi phục vụ tại ngũ theo quy định hiện hành.

Quy định về trách nhiệm chi trả

Về trách nhiệm chi trả, Nghị định nêu rõ các chế độ, chính sách và trang phục chuyên dùng bằng hiện vật do đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cấp phát, chi trả và thanh quyết toán theo quy định.

Chế độ về phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù và hỗ trợ tiền điện thoại theo quy định ở trên được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về chế độ, chính sách đối với: thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt; Ủy ban Chuyên trách; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; Cơ quan Thường trực các cấp; người được cấp có thẩm quyền huy động thực hiện nhiệm vụ hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; người cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ hoặc người được ủy quyền đi tìm thông tin về mộ liệt sỹ...

Nghị định số 281/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026./.

Truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị Tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Quảng Trị, lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ được tổ chức trọng thể, tưởng nhớ các chiến sỹ đã ngã xuống trong mùa Hè đỏ lửa 1972 vì độc lập, tự do của dân tộc.