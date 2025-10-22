Truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 22/10, tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Quảng Trị, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị và khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (phường Quảng Trị).

Tham dự buổi lễ có đại biểu Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị; Điện ảnh Quân đội; Ban Liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo (Bộ Đội địa phương tỉnh Quảng Trị) và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đọc điếu văn truy điệu, tri ân, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ cứu nước, Quảng Trị là tuyến lửa ác liệt nhất, mỗi tấc đất, nhịp cầu, dòng sông đều thấm máu của bao người con Tổ quốc. Đặc biệt, Thành cổ Quảng Trị - mùa Hè đỏ lửa năm 1972 đã ghi vào lịch sử dân tộc một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Trong 81 ngày đêm ấy, hàng vạn chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ ngã xuống để lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Thành cổ, để Tổ quốc được trường tồn và chúng ta có cuộc sống thanh bình hôm nay...

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn coi công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm thiêng liêng và là mệnh lệnh từ trái tim.

Thế hệ hôm nay, những người đang sống trong hòa bình, nguyện hứa sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ; quyết tâm giữ vững độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp bước con đường mà thế hệ cha anh đã chọn - con đường của lý tưởng, niềm tin, khát vọng dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc.

Trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu, nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Trong 34 hài cốt liệt sỹ có 32 hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị và 2 hài cốt tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Từ ngày 14/9 đến ngày 16/10, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và một số di tích khác, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 tiến hành khảo sát, tìm kiếm và tổ chức quy tập được 34 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 32 hài cốt tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị và 2 hài cốt tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị).

Qua quá trình quy tập, cùng với các hài cốt, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 còn tìm thấy nhiều di vật kèm theo như xẻng bộ binh, mũ cối, dây lưng, hộp tiếp đạn AK...

Sau lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sỹ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Trị./.

