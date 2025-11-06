Gấp rút xây dựng phương án xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại Quảng Ngãi

Trước tình hình bão số 13 diễn biến phức tạp, sáng 6/11, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao đổi giải pháp xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã thông tin về sự cố tàu Star Bueno mắc cạn cũng như quá trình khắc phục sự cố. Theo đó, tàu Star Bueno (Quốc tịch Liberia; trọng tải: 178.978DWT, chiều dài: 291.97m, rộng: 45m; hàng hóa 174.790 tấn quặng sắt; thuyền viên: 22 người; lượng nhiên liệu theo bản khai chung lúc tàu đến Dầu D.O: 163 Mts, Dầu F.O: 2066Mts; Chủ tàu: STAR REGG VI LLC; do Công ty TNHH Thương mại và Logistics Thái Bình Dương làm đại lý hàng hải) hành trình từ Saldanha Bay (Nam Phi) đến vùng nước cảng biển khu vực Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi neo an toàn lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/10.

Trong quá trình tàu neo chờ vào cầu trả hàng, do điều kiện thời tiết xấu tàu bị trôi neo và mắc cạn lúc 14 giờ 40 phút ngày 26/10.

Để phòng chống bão số 13, đến chiều 5/11, tàu Star Bueno đã thả 2 neo tại các vị trí không gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Dung Quất. Đồng thời, đã đóng tất cả các van két chứa nhiên liệu, bịt kín tất cả các ống đo và cố định các bulông ống thông hơi... để ngăn ngừa sự rò rỉ nhiên liệu có thể gây ô nhiễm môi trường. Tất cả thuyền viên và người của đơn vị cứu hộ đã rời tàu an toàn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung, đơn vị có chức năng của địa phương để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó sự cố tràn dầu, thả phao quây quanh tàu để phòng ngừa nguy cơ tràn dầu lan rộng từ tàu (nếu có) và ứng trực sẵn sàng để kịp thời ứng phó mọi sự cố, nguy cơ tràn dầu từ tàu có thể xảy ra.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đề nghị các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cần xây dựng 3 kịch bản: Tàu không chìm, không tràn dầu; tàu chìm và tràn dầu hoặc tàu không chìm nhưng tràn dầu, để đưa ra các phương án ứng phó.

“Hiện không thể lai dắt tàu đi nơi khác vì lai dắt thì tàu sẽ chìm. Đồng thời, sóng biển tại khu vực này lớn, nên không huy động phương tiện để hút dầu ra khỏi tàu. Do vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trung ương và địa phương, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và nhân lực, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết," Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu.

Đồng thời, các đơn vị chức năng phải xây dựng phương án xử lý dầu loang trôi dạt vào bờ để hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường và đời sống người dân. Không loại trừ khả năng huy động hỗ trợ quốc tế nếu sự cố vượt quá khả năng ứng phó trong nước.

Đề nghị Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp tục rà soát, thống kê lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu tình huống xấu nhất xảy ra.

"Chúng ta phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra là tàu chìm và có tràn dầu. Từ đó đưa ra phương án ứng phó, xử lý, thu gom dầu kịp thời ngay sau bão,” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phó Tổng tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn đồng ý với những đề nghị của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo chủ các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại vùng biển Dung Quất khẩn trương lai dắt lồng bè ra xa khu vực tàu Star Bueno đang neo trú để đề phòng sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến tài sản của bà con.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu Star Bueno và các đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tàu Star Bueno để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra./.

