Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở vùng biển Dung Quất

Ngày 2/11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết đơn vị đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng cứu một tàu hàng hơn 170.000 tấn quặng sắt đang bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 24/10, tàu quốc tịch Liberia của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Logistic Thái Bình Dương - đại lý tàu biển của tàu Star Bueno, chở 22 thuyền viên quốc tịch Philippines, Ukraine nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến vùng biển Dung Quất để bốc dỡ hàng.

Đến ngày 25/10, khi đang neo ở vùng biển Dung Quất chờ vào cảng, tàu bị sóng đánh trôi neo, mắc cạn. Ngày 29/10, tàu nổi trở lại, song hầm số 1, 5, 7 bị nước xâm nhập. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên việc khắc phục gặp khó khăn.

Sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp cùng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cấp phép cho các phương tiện đến hỗ trợ tàu hàng bơm nước, ứng cứu.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, hiện vùng biển này vẫn có gió cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 đến 3 mét. Trong khi tàu hàng này có dung tích lớn, vận chuyển số lượng hàng hóa lớn trong tình trạng tàu hư hỏng nặng nên nguy cơ chìm tàu dẫn đến tràn dầu và hàng hóa chìm xuống biển.

Do vậy, đơn vị tiếp tục phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, đại lý tàu biển, thuyền trưởng tàu Star Bueno chủ động ứng phó tai nạn hàng hải và phòng ngừa sự cố tràn dầu cao trong khu vực cảng Dung Quất. Hiện sức khỏe các thuyền viên trên tàu đều ổn định./.

