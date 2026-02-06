Malaysia thúc đẩy tăng trưởng qua Kế hoạch 5 năm lần thứ 13

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 5/2, Chính phủ Malaysia đã chính thức khai mạc Diễn đàn Kinh tế Malaysia (FEM 2026) tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc định hình các ưu tiên kinh tế-xã hội của quốc gia.

Sự kiện do Thủ tướng Anwar Ibrahim chủ trì, có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia, bao gồm đại diện từ các nhà đầu tư tổ chức với tổng tài sản quản lý (AUM) lên tới 7.300 tỷ USD và các tập đoàn có tổng vốn hóa thị trường đạt 226 tỷ USD.

Theo Bộ Kinh tế Malaysia, điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng tài chính quốc tế đối với lộ trình phát triển của Malaysia trong giai đoạn mới.

Với chủ đề "Đẩy nhanh tăng trưởng, đưa Malaysia tiến lên," diễn đàn năm nay được xem là nền tảng hàng đầu để thực hiện các cuộc đối thoại chiến lược nhằm đưa Malaysia chuyển mình trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao thông qua việc thúc đẩy các ngành công nghiệp tăng trưởng cao và giá trị cao, đồng thời đảm bảo tính bao trùm, bền vững dựa trên các giá trị của nền kinh tế.

Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu triển khai Kế hoạch Malaysia lần thứ 13 (2026-2030), một chương trình nghị sự kinh tế quan trọng nhằm hiện thực hóa tham vọng "Sản xuất tại Malaysia," cải cách chính sách tài chính và tiền tệ, mở rộng thị trường toàn cầu thông qua thương mại và đầu tư.

Phiên thảo luận về tiến tới quốc gia AI. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Trong khuôn khổ sự kiện, các cuộc thảo luận chuyên sâu xoay quanh nhiều vấn đề cấp thiết như chuyển đổi năng lượng, xây dựng quốc gia trí tuệ nhân tạo (AI), đào tạo nhân tài sẵn sàng cho tương lai, cải cách nhà ở, cải cách y tế và chuẩn bị cho một xã hội già hóa.

Đáng chú ý, AI đã trở thành một trong những chủ đề trọng tâm của diễn đàn lần này. Chính phủ Malaysia đang nỗ lực tích hợp công nghệ tiên tiến vào đời sống và kinh tế một cách hiệu quả.

Các diễn giả tập trung thảo luận về tiến độ, chiến lược và các sáng kiến thuộc các khung kế hoạch quốc gia, bao gồm Lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia, Kế hoạch tổng thể công nghiệp mới, Chiến lược Bán dẫn quốc gia, Kế hoạch giáo dục quốc gia và Kế hoạch hành động AI quốc gia sắp tới.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Kinh tế Tuan Haji Akmal Nasrullah khẳng định năm 2026 là năm bản lề, đánh dấu sự bắt đầu của việc thực thi Kế hoạch Malaysia lần thứ 13.

Ông Nasrullah nhấn mạnh rằng để đảm bảo tính hiệu quả, chính phủ Malaysia đặt mục tiêu huy động hành động tập thể thông qua cách tiếp cận hợp tác giữa các bên. Theo đó, tính bao trùm là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của diễn đàn, phản ánh cam kết của chính phủ trong việc chuyển đổi các ưu tiên chính sách thành những kết quả thực tế mang lại lợi ích cho người dân.

Bộ trưởng Nasrullah khẳng định FEM 2026 đóng vai trò là nơi để các bộ ngành trình bày rõ ràng lộ trình của mình, từ đó củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào quốc gia này.

Ông Khairussaleh Ramli, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng Maybank, nhận định Malaysia đang bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc, được thúc đẩy bởi chu kỳ đầu tư đang lên và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

FEM 2026 cung cấp một góc nhìn độc đáo và tiên phong từ cả chính phủ lẫn các nhà lãnh đạo ngành về cách điều hướng các cơ hội tăng trưởng trong một thế giới đa cực mới.

Thông qua những nỗ lực này, Malaysia kỳ vọng không chỉ hiện thực hóa các tham vọng tăng trưởng dài hạn mà còn củng cố vị thế của quốc gia này trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới./.

