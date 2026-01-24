Đời sống

Căn cứ không quân Paya Lebar của Singapore bị đe dọa đánh bom

Ngày 23/1, Bộ Quốc phòng nước này thông báo các cơ quan chức năng sở tại đang tiến hành điều tra vụ đe dọa đánh bom tại căn cứ không quân Paya Lebar sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng nêu rõ Lực lượng Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) đã phát hiện các bài đăng trực tuyến về mối đe doạ đánh bom căn cứ Paya Lebar vào ngày 23/1, nhưng bước đầu chưa xác định được bất kỳ mối đe dọa nào và nghi ngờ đây là thông tin giả mạo.

Dù vậy, các biện pháp phòng ngừa vẫn được triển khai và lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát bom mìn tại căn cứ.

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành và những người tung tin đe dọa đánh bom giả có thể bị truy tố theo Điều 268A của Bộ luật Hình sự về hành vi cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến vật thể nguy hiểm.

Theo quy định, cá nhân vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên tới bảy năm hoặc bị phạt tiền tối đa 50.000 SGD (hơn 39.000 USD), hoặc cả hai hình phạt này.

Các động thái trên diễn ra sau khi có thông tin đe doạ đánh bom trên một diễn đàn Reddit dành cho nghĩa vụ quân sự, với nội dung sẽ có vụ kích nổ bom trong căn cứ không quân vào một thời điểm cụ thể.

Các ảnh chụp màn hình bài đăng cho thấy nội dung này còn nêu cả một số địa điểm trong căn cứ quân sự và tên của các chỉ huy. Bài đăng sau đó đã bị gỡ bỏ./.

