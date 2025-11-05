Không quân Singapore đặt mua UAV Hermes 900 hiện đại của Israel

Theo báo Jerusalem Post, Không quân Singapore vừa thông báo quyết định thay thế toàn bộ đội máy bay không người lái (UAV) Hermes 450 - được mua từ Tập đoàn quốc phòng Israel Elbit Systems Ltd. cách đây 20 năm - bằng phiên bản nâng cấp Hermes 900.

Trong tuyên bố chính thức, Không quân Singapore nêu rõ: “Sau quá trình đánh giá toàn diện và khắt khe, UAV Hermes 900 được xác định là loại máy bay đáp ứng tốt nhất nhu cầu tác chiến hiện nay của Không quân Singapore.

Với quyết định này, Singapore gia nhập danh sách các quốc gia trên thế giới đang vận hành hệ thống UAV tiên tiến này cho cả mục đích quân sự và dân sự.”

Thông báo được đưa ra chỉ 6 tuần sau khi Elbit Systems công bố hợp đồng trị giá 120 triệu USD cung cấp Hermes 900 cho một khách hàng quốc tế, phục vụ các nhiệm vụ tuần tra hàng hải tầm xa.

Hermes 900 thuộc dòng UAV tầm trung, thời gian bay dài (MALE - Medium Altitude Long Endurance), có tầm hoạt động hơn 1.000km.

Dòng UAV này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như giám sát khu vực, thu thập thông tin tình báo liên tục, trinh sát, định vị và theo dõi mục tiêu, cả trên bộ lẫn trên biển.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2011, Hermes 900 đã được hơn 20 quốc gia trên thế giới lựa chọn./.

Không quân Singapore mua thêm 8 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nếu Quốc hội Singapore phê duyệt ngân sách, Tập đoàn Lockheed Martin sẽ bàn giao cho Singapore 8 máy bay phản lực F-35A vào khoảng năm 2030.