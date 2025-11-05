Israel sắp mất độc quyền máy bay tiêm kích F-35 tại Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề nghị của Saudi Arabia mua tới 48 máy bay tiêm kích tàng hình F-35, một thương vụ trị giá hàng chục tỷ USD, sau khi vượt qua rào cản kỹ thuật quan trọng tại Lầu Năm Góc.

Đây là bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Riyadh nhằm sở hữu dòng chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Theo các nguồn tin, Saudi Arabia đã gửi yêu cầu trực tiếp tới Tổng thống Trump hồi đầu năm 2025 và bày tỏ mong muốn sở hữu dòng chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Lockheed Martin từ nhiều năm nay.

Lầu Năm Góc hiện đang xem xét khả năng bán 48 chiếc F-35, tương đương hai phi đội.

Các quan chức Mỹ cho biết, dù chưa có quyết định cuối cùng, thương vụ đã được xử lý qua giai đoạn thẩm định của Bộ Chiến tranh Mỹ và chuyển lên cấp bộ trưởng để xem xét tiếp.

Vẫn còn một số bước phê duyệt khác, bao gồm thông qua nội các, quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump và thông báo chính thức tới Quốc hội.

Nhà Trắng, Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Đại diện Lockheed Martin cho biết các hợp đồng vũ khí như vậy là giao dịch giữa chính phủ với chính phủ và Washington là bên có thẩm quyền trả lời.

Washington từ lâu vẫn điều chỉnh chính sách bán vũ khí cho Trung Đông sao cho đảm bảo Israel luôn duy trì ưu thế quân sự định tính - tức là luôn được tiếp cận các loại vũ khí tiên tiến hơn các quốc gia Arập trong khu vực.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, sở hữu công nghệ tàng hình giúp tránh bị radar đối phương phát hiện, được xem là chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Israel đã vận hành F-35 gần một thập kỷ, là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu dòng máy bay này và đã thành lập nhiều phi đội chuyên biệt./.

