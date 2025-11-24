Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro giải trình việc tháo vòng giám sát điện tử

Ngày 23/11, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phân trần với tòa án rằng các loại thuốc điều trị chứng nấc cụt mạn tính đã gây ra tình trạng hoang tưởng và ảo giác, khiến ông có hành vi can thiệp vào vòng giám sát điện tử ở cổ chân.

Thông tin này được đưa ra 1 ngày sau khi cảnh sát tạm giam ông vì lo ngại khả năng bỏ trốn.

Tòa án Tối cao Brazil, dưới sự chỉ đạo của Thẩm phán Alexandre de Moraes, ra lệnh tạm giam ông Bolsonaro sau hơn 100 ngày tại ngoại, trong thời gian chờ xét xử các kháng cáo cuối cùng liên quan đến bản án 27 năm tù về âm mưu đảo chính sau thất bại trong bầu cử tổng thống 2022.

Trong phiên thẩm vấn kéo dài 30 phút, ông Bolsonaro khẳng định không có ý định trốn thoát.

Ông giải thích hành vi tháo vòng giám sát là do các loại thuốc chống co giật được các bác sỹ khác nhau kê đơn để điều trị chứng nấc cụt kinh niên, khiến ông nghĩ rằng vòng giám sát có gắn thiết bị nghe lén.

Cựu tổng thống 70 tuổi cho biết ông hành động 1 mình, khi các thành viên khác trong nhà - gồm con gái, anh trai và cố vấn - đang ngủ.

Hiện ông Bolsonaro đang bị giam trong căn phòng 12 m2 tại trụ sở cảnh sát liên bang ở Brasilia, với giường, TV, máy lạnh và nhà vệ sinh riêng. Luật sư của ông tiếp tục đề nghị áp dụng “quản thúc tại gia nhân đạo” vì lý do sức khỏe.

Theo kế hoạch, một hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ họp vào ngày 24/11 (giờ địa phương) để xem xét vụ án của ông.

Cựu Tổng thống Brazil từng bị thương nặng khi bị đâm trúng bụng trong chiến dịch tranh cử năm 2018, và có tiền sử nhiều lần nhập viện.

Luật sư của ông cho rằng sức khỏe yếu, tuổi cao cùng áp lực tinh thần khiến ông có những hành động như trong đêm 22/11, đồng thời nhấn mạnh ông không có nguy cơ bỏ trốn./.

