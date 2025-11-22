Israel thành lập nhóm giám sát giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Theo báo Times of Israel ngày 21/11, Nội các an ninh Israel đã bỏ phiếu thành lập một nhóm bộ trưởng có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Nhóm này sẽ bao gồm Ngoại trưởng Gideon Sa'ar, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir.

Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn Gaza dự kiến sẽ bắt đầu sau khi tất cả các con tin còn sống được trả tự do và các con tin thiệt mạng được trao trả thi thể.

Chưa có mốc thời gian cụ thể nào được đưa ra cho các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nhưng chính quyền Trump đang nỗ lực thành lập một lực lượng an ninh quốc tế với sự tham gia của quân đội từ các quốc gia Arab và Hồi giáo để giám sát giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn.

Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump công bố hồi tháng 9 bao gồm 3 giai đoạn: triển khai ISF để giám sát ngừng bắn và giải trừ vũ khí của Hamas; thiết lập cơ chế quản trị dân sự tạm thời; và sau cùng là tái thiết Gaza với sự tài trợ của Mỹ, các nước Arab vùng Vịnh và Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, ngày 17/11 (giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza nhằm khôi phục trật tự, bảo vệ dân thường và mở đường cho công cuộc viện trợ và tái thiết quy mô lớn tại vùng lãnh thổ này.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) nhằm phối hợp với Ai Cập, Israel và lực lượng cảnh sát được huấn luyện mới của Palestine để bảo vệ các khu vực ranh giới và phi quân sự Dải Gaza.

ISF cũng đảm đương nhiệm vụ "giải giáp vĩnh viễn vũ khí của các nhóm vũ trang phi nhà nước," bảo vệ dân thường và đảm bảo an ninh cho các hành lang viện trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, một cơ quan điều hành giai đoạn chuyển tiếp có tên là “Hội đồng Hòa bình” cũng sẽ được thành lập do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm Chủ tịch trên danh nghĩa và có nhiệm kỳ tới cuối năm 2027.

Nghị quyết đồng thời đề cập đến khả năng thành lập một Nhà nước Palestine tương lai, trong đó nêu rõ một khi Chính quyền Palestine thực hiện các cải cách theo yêu cầu và việc tái thiết Gaza diễn ra thuận lợi, "các điều kiện cuối cùng có thể được đưa ra để mở đường cho quyền tự quyết của người dân Palestine và thành lập Nhà nước Palestine."

Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết nói trên của Hội đồng Bảo an, cho rằng văn kiện không đáp ứng các quyền và yêu cầu của người dân Palestine, cũng như tìm cách áp đặt sự ủy thác quốc tế lên vùng lãnh thổ bị cô lập này - điều mà người dân Palestine và các phe phái kháng chiến phản đối./.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu Hamas tại Gaza Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza thông báo, 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, bao gồm 6 người ở thành phố Gaza thuộc phía Bắc và 5 người ở khu vực Khan Yunis ở phía Nam.