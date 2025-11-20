Căng thẳng leo thang ở Gaza giữa tranh cãi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Theo lực lượng phòng vệ dân sự do Hamas kiểm soát, các cuộc không kích của Israel ngày 19/11 đã khiến 27 người thiệt mạng tại Dải Gaza, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn đã kéo dài hơn 1 tháng.

Lực lượng này cho biết 14 người đã thiệt mạng ở thành phố Gaza và 13 người ở khu vực Khan Yunis. Hai bệnh viện địa phương xác nhận cùng số liệu.

Về phần mình, Israel cho biết họ tấn công các vị trí của Hamas sau khi "các tay súng khai hỏa" vào khu vực có binh sỹ Israel hoạt động ở phía Nam, coi đây là bước “leo thang nguy hiểm.” Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ cáo buộc trên.

Theo số liệu của các bệnh viện và cơ quan dân sự Gaza, hơn 280 người đã thiệt mạng trong các vụ Israel không kích từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Thỏa thuận hiện nay dựa trên kế hoạch do Mỹ làm trung gian, trong đó có việc Hamas trao trả những con tin mà lực lượng này vẫn còn bắt giữ. Toàn bộ con tin còn sống đã được giao, song việc trao trả thi thể/hài cốt đang diễn ra chậm, với 3 thi thể/hài cốt vẫn còn ở Gaza.

Giai đoạn hai trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong đó có việc giải giáp Hamas và triển khai lực lượng ổn định quốc tế - vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch, song đã vấp phải sự phản đối của lực lượng Hamas.

Cùng ngày, Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích ở miền Nam Liban, nhằm vào kho vũ khí của lực lượng Hezbollah. Đây là loạt tấn công mới, dù hai bên có thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 11 năm ngoái.

Một ngày trước đó, 13 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel nhằm vào thành viên Hamas tại một trại tị nạn Palestine ở Liban. Đây là vụ tấn công gây chết chóc nhất tại đây kể từ khi ngừng bắn có hiệu lực./.

