Các nước nêu quan điểm về việc thành lập lực lượng quốc tế tại Gaza

Ngày 18/11, một số nước đã lên tiếng về nghị quyết do Mỹ soạn thảo và vừa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và cho phép thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại vùng lãnh thổ này.



Theo đó, Israel hoan nghênh nghị quyết, cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mang lại “hòa bình và thịnh vượng” cho Dải Gaza. Thông báo trên mạng xã hội X, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tin tưởng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump cũng sẽ thúc đẩy hợp tác và mở rộng việc ký kết Hiệp định Abraham giữa Israel và các nước trong khu vực.



Về phía Palestine, chính quyền này cũng nhận định đây là “bước đi đầu tiên trên con đường hướng tới hòa bình.”

Trả lời báo giới tại thủ đô Manila nhân chuyến thăm Philippines, người đứng đầu ngành ngoại giao Palestine, Varsen Aghabekian Shahin, cho rằng phía trước vẫn còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết như việc tôn trọng luật pháp quốc tế trong quá trình triển khai kế hoạch của Tổng thống Trump, quyền tự quyết của người dân Palestine hay việc thành lập Nhà nước Palestine trong các giai đoạn tiếp theo.



Đức, một thành viên chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU) coi việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trên là "bước đi mang tính tích cực."

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Serbia tại thủ đô Belgrade, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Berlin sẵn sàng “đóng vai trò tích cực trong nỗ lực tái thiết Dải Gaza”.

Lâu nay, EU luôn nhấn mạnh Chính quyền Palestine sẽ là đơn vị quản lý Dải Gaza và cần có lộ trình cụ thể cho việc thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai.



Từ châu Á, Indonesia cũng hoan nghênh bước đi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong thông báo ngày 18/11, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên tham gia đầy đủ trong tiến trình thực thi nghị quyết, đặc biệt Chính quyền Palestine.

Indonesia khẳng định luôn ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền. Trước đó, hồi tháng 9, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto thông báo nước này sẵn sàng điều 20.000 quân tham gia lực lượng ISF tại Gaza.

Trong tuyên bố liên quan hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Indonesia nó rõ lực lượng của nước này sẽ tập trung vào các lĩnh vực như y tế và cơ sở hạ tầng.



Trong khi đó, Nga cho rằng nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua "có thể vượt quá phạm vi gìn giữ hòa bình và biến lực lượng quốc tế thành một bên tham gia xung đột".

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, nói rõ đây là “nỗ lực tiềm ẩn rủi ro” và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gần như không có thời gian để tìm kiếm thỏa hiệp.



Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza lên tiếng bác bỏ nghị quyết, cho rằng văn kiện này không đáp ứng các quyền và yêu cầu của người Palestine.



Trước đó, tại cuộc họp kín ngày 17/11 theo giờ New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và cho phép thành lập lực lượng ISF để phối hợp với Ai Cập, Israel và lực lượng cảnh sát mới được huấn luyện của Palestine tiến hành bảo vệ các khu vực ranh giới và phi quân sự Dải Gaza.

Ngoài ra, các bên cũng sẽ thành lập “Hội đồng Hòa bình” giữ vai trò lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp đến hết năm 2027 và do Tổng thống Trump làm Chủ tịch danh nghĩa. Nghị quyết cũng đề cập đến khả năng thành lập một Nhà nước Palestine trong tương lai./.

