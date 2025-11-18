Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết thành lập lực lượng quốc tế tại Gaza

Ngày 17/11 (giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lịch sử về việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Gaza nhằm khôi phục trật tự, bảo vệ dân thường và mở đường cho công cuộc viện trợ và tái thiết quy mô lớn tại vùng lãnh thổ này.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc họp kín cùng ngày diễn ra ở trụ sở Liên hợp quốc, cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ bảo trợ nói trên với 13 phiếu thuận và không có thành viên nào phản đối.

Hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Bày tỏ trân trọng việc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết, Đại sứ Mỹ Mike Waltz đánh giá đây là một "nghị quyết lịch sử và mang tính xây dựng," qua đó mở ra hướng đi mới cho khu vực Trung Đông.

Ông nhấn mạnh sự kiện này là "một bước tiến quan trọng nữa" hướng đến một Gaza ổn định, thịnh vượng, đồng thời mở ra không gian cho một Nhà nước Palestine trong tương lai và cho phép Israel sống trong hòa bình, an ninh.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) nhằm phối hợp với Ai Cập, Israel và lực lượng cảnh sát được huấn luyện mới của Palestine để bảo vệ các khu vực ranh giới và phi quân sự Dải Gaza.

ISF cũng đảm đương nhiệm vụ "giải giáp vĩnh viễn vũ khí của các nhóm vũ trang phi nhà nước," bảo vệ dân thường và đảm bảo an ninh cho các hành lang viện trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, một cơ quan điều hành giai đoạn chuyển tiếp có tên là “Hội đồng Hòa bình” cũng sẽ được thành lập do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm Chủ tịch trên danh nghĩa và có nhiệm kỳ tới cuối năm 2027.

Nghị quyết đồng thời đề cập đến khả năng thành lập một Nhà nước Palestine tương lai, trong đó nêu rõ một khi Chính quyền Palestine thực hiện các cải cách theo yêu cầu và việc tái thiết Gaza diễn ra thuận lợi, "các điều kiện cuối cùng có thể được đưa ra để mở đường cho quyền tự quyết của người dân Palestine và thành lập Nhà nước Palestine."

Cùng ngày, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết nói trên của Hội đồng Bảo an, cho rằng văn kiện không đáp ứng các quyền và yêu cầu của người dân Palestine, cũng như tìm cách áp đặt sự ủy thác quốc tế lên vùng lãnh thổ bị cô lập này - điều mà người dân Palestine và các phe phái kháng chiến phản đối.

Đại diện của Hamas nhấn mạnh việc ủy thác cho lực lượng quốc tế các nhiệm vụ và vai trò bên trong Dải Gaza, bao gồm cả việc giải giáp lực lượng kháng chiến, sẽ tước bỏ tính trung lập của lực lượng này và biến họ thành một bên tham gia xung đột, ủng hộ việc chiếm đóng"./.

Israel tiếp tục phản đối thành lập Nhà nước Palestine Israel tiếp tục phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine, cam kết phi quân sự hóa Gaza và duy trì quyền phủ quyết tại Liên hợp quốc.