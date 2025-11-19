Liên hợp quốc ngày 18/11 cho biết đang tăng tốc giải ngân viện trợ nhân đạo cho Gaza sau đợt mưa lớn gây ngập lụt và trong bối cảnh mùa Đông cận kề.

Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) thông báo Điều phối viên nhân đạo Ramiz Alakbarov đã phê duyệt 18 triệu USD từ quỹ hỗ trợ để triển khai các hoạt động cứu trợ cấp bách trên toàn vùng.

Trong chuyến thăm Sudan trước đó, Tổng Thư ký phụ trách nhân đạo Tom Fletcher cảnh báo người dân Gaza đang phải sống trong điều kiện “ướt lạnh và kiệt quệ” sau mưa lớn, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế tiếp cận để đưa thêm hàng cứu trợ vào khu vực.

Theo OCHA, Liên hợp quốc và các đối tác vẫn duy trì nỗ lực cung cấp hỗ trợ thiết yếu như lều bạt, tấm che, vật dụng sinh hoạt và đang đánh giá nhu cầu để điều chỉnh ứng phó. Khoản kinh phí mới sẽ giúp triển khai hơn 30 dự án về lương thực, dinh dưỡng, nước sạch, y tế, chỗ ở và bảo vệ dân thường.

OCHA cho biết số điểm cung cấp dịch vụ y tế hoạt động tại Gaza đã tăng lên 219, gồm 12 trung tâm y tế, 6 điểm y tế lưu động và 4 bệnh viện ở khu vực phía Bắc. Chiến dịch tiêm chủng từ ngày 9/11 đã giúp hơn 7.000 trẻ dưới 3 tuổi được tiêm vaccine.

Trong khi đó, các tổ chức đối tác phân phát hơn 1,3 triệu suất ăn thông qua 195 bếp cộng đồng chỉ trong ngày 16/11./.

