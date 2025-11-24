Hamas đề xuất cơ chế quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ngày 23/11, phái đoàn cấp cao Hamas đã gặp Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Rashad tại Cairo để trao đổi về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và tình hình trên thực địa sau những vi phạm liên tiếp của Israel.

Phái đoàn do Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Hamas Mohammed Darwish dẫn đầu, cùng các thành viên hội đồng như Khaled Meshaal, Khalil Al-Hayya, Nizar Awadallah, Zahir Jabarin và Ủy viên Văn phòng chính trị Ghazi Hamad.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các nội dung trao đổi giữa hai bên tập trung vào việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn hiện nay và giai đoạn hai của thỏa thuận.

Phái đoàn Hamas khẳng định phong trào này tuân thủ thực thi giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh cần chấm dứt các hành vi bị cho là vi phạm liên tục của Israel, có nguy cơ làm suy yếu toàn bộ thỏa thuận.

Hamas kêu gọi thiết lập một cơ chế rõ ràng, có giám sát quốc tế dưới sự tham gia của các bên trung gian, nhằm ghi nhận và xử lý ngay mọi vi phạm để ngăn chặn các bước đi đơn phương có thể làm leo thang căng thẳng.

Phái đoàn Hamas cũng nêu vấn đề liên lạc bị gián đoạn với các tay súng lực lượng này tại Rafah và kêu gọi Ai Cập cùng các bên trung gian can thiệp khẩn cấp để giải quyết.

Hamas cũng đánh giá cao vai trò trung gian liên tục của Ai Cập và các nước khác kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Hamas tiếp tục đề nghị các nước trung gian và Mỹ can thiệp để chặn đứng những gì mà họ gọi là “nỗ lực có chủ ý” nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn.

Các cuộc đàm phán tại Cairo diễn ra trong bối cảnh Hamas cho rằng Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Kể từ đó, hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 670 người khác bị thương trong những đợt không kích trên khắp Gaza, trong khi việc tiếp cận viện trợ nhân đạo vẫn bị hạn chế.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ghi nhận trung bình mỗi ngày có 2 trẻ em Palestine thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực./.

