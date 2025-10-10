Công nghệ

EU yêu cầu các “ông lớn” công nghệ giải trình biện pháp bảo vệ trẻ em trên mạng

EU yêu cầu Apple, Google, Snapchat và YouTube báo cáo các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, trong bối cảnh khối này tăng cường giám sát việc tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số.

EU đang cân nhắc cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. (Nguồn: Yahoo News)
EU đang cân nhắc cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. (Nguồn: Yahoo News)

Ngày 10/10, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn gồm Apple, Google, Snapchat và YouTube giải thích về những biện pháp đang thực hiện để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Trước thềm cuộc họp các Bộ trưởng EU tại Đan Mạch, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Henna Virkkunen cho biết EC đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) tới 4 nền tảng trên nhằm nắm bắt chính xác về những biện pháp đang được áp dụng trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên EU đưa ra yêu cầu theo DSA. Hiện tại, khối này cũng đang tiến hành điều tra Facebook và Instagram của Meta, cũng như TikTok do lo ngại các "ông lớn" công nghệ chưa làm đủ để ngăn chặn tình trạng gây nghiện sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em.

Ngoài ra, EU cũng đang xem xét khả năng áp dụng quy định cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi của Australia sau khi đã có một thành viên trong khối như Pháp và Tây Ban Nha hạn chế trẻ em tiếp cận các nền tảng mạng xã hội.

Trong vai trò Chủ tịch luân phiên của EU, Đan Mạch đang thúc đẩy khối có các hành động tập thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em thông qua việc ban hành các quy định mới.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 7/10 cho biết nước này dự định sẽ ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 15 tuổi.

Theo dự kiến, cuộc họp của các Bộ trưởng EU trong ngày 10/10 sẽ tập trung thảo luận về việc xác minh độ tuổi của người dùng trên mạng xã hội và những bước đi cần thiết để tạo ra không gian trực tuyến an toàn hơn cho trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)
#EU #bảo vệ trẻ em #mạng xã hội #công nghệ #quy định mới #đạo luật DSA #An toàn trực tuyến #Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).