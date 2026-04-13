Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tính chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - đăng bài nhận định về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, trong đó nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện tính chiến lược và tầm quan trọng cao của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh đồng chí Tô Lâm công bố chuyến thăm Trung Quốc chỉ 2 ngày sau khi được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam. Trước đó, tháng 8/2024, sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm cũng chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của mình.

Hai chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức đều là Trung Quốc, thể hiện tính chất chiến lược và tầm quan trọng cao của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Về quan hệ hai nước, tháng 4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tới Việt Nam. Năm nay, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), đồng chí Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm về kế hoạch cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và phát triển quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới.

Tối 14/4/2025, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đồng chủ trì Tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên duy trì liên lạc chiến lược cấp cao và không ngừng thúc đẩy hợp tác toàn diện cùng có lợi, thể hiện đầy đủ tình hữu nghị sâu sắc “đồng chí, anh em.”

Theo Nhân dân Nhật báo, năm nay đánh dấu khởi đầu “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” của Trung Quốc và khởi đầu thực hiện các nghị quyết của Đại hội XIV của Việt Nam.

Tại thời điểm lịch sử quan trọng này, sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước đã nâng cấp toàn diện hợp tác giữa hai bên, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam trở nên vững mạnh, có chất lượng cao hơn và đà phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra mới đây, hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” giữa Trung Quốc và Việt Nam về ngoại giao, quốc phòng và công an đã được tổ chức thành công. Cơ chế này, được các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước cùng quyết định, là một nền tảng trao đổi chiến lược quan trọng do cả hai bên đều tiên phong trên phạm vi toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao của hai nước đã tiến hành đối thoại chiến lược; Bộ Công an hai nước tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng lần thứ 9 về hợp tác phòng chống tội phạm.

Sau hội nghị, quân đội hai nước tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10… Chuỗi hoạt động này gửi tín hiệu rõ ràng tới thế giới bên ngoài rằng Trung Quốc và Việt Nam đang cùng nhau bảo vệ an ninh hệ thống chính trị của mỗi nước và cùng thúc đẩy phát triển, phục hưng đất nước.

Cùng với đó, giai đoạn đầu của dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã được khởi công xây dựng nhằm góp phần phá bỏ thêm rào cản địa lý, tăng cường năng lực vận tải xuyên biên giới, giảm chi phí logistics và thúc đẩy lưu thông kinh tế.

Về giao lưu nhân văn, nhiều đoàn thanh niên Trung Quốc và Việt Nam cùng nhau chung tay, tiếp bước những bước chân cách mạng của thế hệ lãnh đạo tiền bối hai Đảng và hai nước, khám phá gene đỏ của tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam, tập hợp sức mạnh tuổi trẻ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược.

Về hợp tác đa phương, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong năm nay và năm sau, hai nước sẽ lần lượt đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch Hợp tác Mekong-Lan Thương.

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp và hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, cùng nhau thúc đẩy xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.

Bài viết khẳng định việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc- Việt Nam sắp bước sang một trang mới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.