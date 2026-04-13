Việt-Trung phát huy tiềm năng và phạm vi hợp tác rộng lớn giữa các địa phương

Quảng Tây là địa phương duy nhất của Trung Quốc giáp với Việt Nam cả trên bộ và trên biển.

Người dân hai nước thường nói: “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em,” đây là tình hữu nghị có lịch sử lâu đời.

Đó là chia sẻ của ông Vi Thao, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc.

Ông Vi Thao cho biết tháng 12/2023, sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến thăm Quảng Tây, nhấn mạnh rằng việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho việc mở cửa và phát triển của Quảng Tây, đồng thời yêu cầu Quảng Tây không ngừng mở cửa ra thế giới bên ngoài, tích cực phục vụ việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN.

Là một người con của Quảng Tây, ông Vi Thao chân thành cảm thấy rằng tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, là mấu chốt và nhiệm vụ trọng tâm của Quảng Tây.

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông vào tháng 11/2025 là đến Việt Nam để thực hiện sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai Đảng và hai nước ở cấp địa phương, đồng thời cũng để làm sâu sắc thêm giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Ông Vi Thao cho biết có ba điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với ông trong chuyến thăm Việt Nam.

Trước hết, phía Việt Nam đã rất coi trọng chuyến thăm của đoàn Quảng Tây và đã có những sự sắp xếp chu đáo. Mỗi bộ, mỗi tỉnh, mỗi thành phố và mỗi sự kiện đều dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu và những sự sắp xếp tỉ mỉ.

Qua chuyến thăm, ông cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ và sôi động của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Cảnh quan đô thị và nông thôn thay đổi nhanh chóng, nền kinh tế năng động và cuộc sống bình yên, thịnh vượng của người dân đã để lại ấn tượng rất tích cực đối với ông và đoàn công tác.

Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tham quan vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai (cũ). (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ông đánh giá việc bất chấp ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,02% trong năm 2025, cao thứ hai trong gần 15 năm, dẫn đầu châu Á là một thành tích thực sự đáng ngưỡng mộ.

Hai mục tiêu 100 năm (trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045) được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo ông, là hết sức đáng khích lệ.

Người đứng đầu chính quyền Khu tự trị Quảng Tây nhấn mạnh thực sự vui mừng trước sự phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cho rằng hợp tác giữa Quảng Tây với Việt Nam có tiềm năng rất lớn và phạm vi không giới hạn.

Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai Đảng và hai nước, cùng với phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt,” Quảng Tây đã đạt được những tiến bộ tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác thiết thực với các bộ, tỉnh, thành phố liên quan của Việt Nam trong các lĩnh vực như kết nối hạ tầng, thương mại và đầu tư.

Việt Nam đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây trong 27 năm liên tiếp. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên lần đầu tiên vượt hơn 300 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 43,4 tỷ USD), đứng thứ ba trong tất cả các tỉnh của Trung Quốc (sau Quảng Đông và Giang Tô).

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao khẳng định Quảng Tây và Việt Nam có vị trí địa lý gần gũi, quan hệ mật thiết và văn hóa tương đồng, mang đến triển vọng rộng lớn và tiềm năng vô hạn cho việc tăng cường hợp tác.

Quảng Tây sẽ thực hiện sâu rộng nguyên ngoại giao láng giềng, tập trung vào mục tiêu tổng thể “6 hơn” trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, tận dụng tối đa lợi thế địa lý của Quảng Tây và tích cực thúc đẩy “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng, “kết nối mềm” về thương mại và đầu tư, và “kết nối lòng dân” trong giao lưu văn hóa.

Ở cấp địa phương, Quảng Tây sẽ thúc đẩy giao lưu và hợp tác với Việt Nam trên mọi cấp độ và mọi lĩnh vực, phục vụ tốt hơn mục tiêu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Nhân dịp này, ông Vi Thao cũng giới thiệu về tiềm năng phát triển của Quảng Tây. Ông cho rằng hiện Quảng Tây đang đứng trước thời kỳ phát triển tốt nhất trong lịch sử.

Giáp khu vực Tây Nam và vùng Vịnh lớn (Quảng Đông, Hong Kong và Ma Cao) của Trung Quốc và khu vực ASEAN, địa phương này có thể trở thành nhịp cầu quan trọng kết nối hai thị trường Trung Quốc với 1,4 tỷ dân và ASEAN với 700 triệu dân.

Quảng Tây được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ Trung ương Trung Quốc như Tuyến đường mới trên bộ và trên biển phía Tây, Cảng Thông tin Trung Quốc-ASEAN, Khu thí điểm thương mại tự do Quảng Tây…

Quảng Tây còn sở hữu tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phong phú và nền tảng công nghiệp vững chắc với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, ngành nghề có sản lượng và quy mô hàng đầu Trung Quốc.

Khu vực này cũng có lợi thế sinh thái vượt trội với số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt trở lên luôn đạt hơn 95%, có 7 trong số 10 thành phố hàng đầu ở Trung Quốc về chất lượng nước, số lượng xã, thị trấn có số người nhiều tuổi nhất chiếm hơn 1/3 của cả nước.

Hơn nữa, Quảng Tây đang có đà phát triển tốt, nền kinh tế tăng trưởng 5,1% trong năm 2025, cao hơn kỳ vọng, cao hơn năm trước và cao hơn mức trung bình cả nước./.

