Kỳ vọng mở ra một chương mới trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, ngày 14/4, tờ “Thời báo Hoàn cầu” - một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng tải bài xã luận với tiêu đề “Kỳ vọng tiếp tục mở ra một chương mới trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.”

Bài viết cho rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ phát triển lên tầm cao mới, sâu rộng hơn; cả hai bên sẽ đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ hơn cho sự ổn định và phát triển khu vực.

Theo bài viết, sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước là lợi thế lớn nhất và là sự đảm bảo chính trị quan trọng nhất cho tiến trình phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Nhiều nhà bình luận cho rằng việc đồng chí Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2024 và nhậm chức Chủ tịch nước hôm 7/4 vừa qua, thể hiện đầy đủ tính chất chiến lược và tầm quan trọng cao của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cấp cao, hai Đảng và hai nước đã thiết lập một khuôn khổ đối thoại và hợp tác toàn diện, đa cấp, đa chiều. Một loạt các sắp xếp thể chế đảm bảo rằng cả hai bên có thể tiến hành liên lạc và phối hợp kịp thời, sâu rộng và hiệu quả về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm chính của nhau.

Kể từ khi tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt mang ý nghĩa chiến lược vào tháng 12/2023, quan hệ song phương đã bước vào giai đoạn mới với đặc điểm là sự tin cậy chính trị lẫn nhau cao hơn, hợp tác an ninh thực chất hơn, hợp tác thiết thực sâu rộng hơn, nền tảng dư luận vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và quản lý, giải quyết khác biệt tốt hơn.

Hợp tác chiến lược toàn diện đã mang lại những kết quả khả quan. Từ việc thiết bị năng lượng Mặt trời và năng lượng mới của Trung Quốc hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, đến việc các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam tiếp tục thâm nhập thị trường Trung Quốc; từ các cửa khẩu thông minh nâng cao hiệu quả thông quan, đến các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới thúc đẩy sức sống phát triển, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại, đầu tư và du lịch.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam, hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực kinh tế mới như năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng ngày càng đi vào chiều sâu. Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất, Cơ chế đối thoại chiến lược “3+3.” (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bài viết cho biết, mới đây, Hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” giữa Trung Quốc và Việt Nam về ngoại giao, quốc phòng và công an đã được tổ chức thành công. Cơ chế đổi mới này thể hiện sự nâng cấp lòng tin chiến lược lẫn nhau giữa hai nước và gửi tín hiệu rõ ràng tới thế giới bên ngoài rằng Trung Quốc và Việt Nam đang cùng nhau bảo vệ an ninh hệ thống chính trị của mỗi nước và cùng nhau thúc đẩy phát triển đất nước.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược là vì lợi ích chung của cả hai nước và có lợi cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng khu vực và toàn cầu.

Bài xã luận khẳng định việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa quốc tế quan trọng. Sự tiến bộ chung của nhân dân cả hai nước trên con đường hiện đại hóa sẽ mang lại những bài học quý giá cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi đang tìm cách đạt được mục tiêu hiện đại hóa của riêng mình. Hơn nữa, sự phát triển liên tục của các hoạt động giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa tạo nền tảng quan trọng cho sự tham gia chung của hai nước vào quản trị toàn cầu và duy trì ổn định khu vực.

Trên trường quốc tế, cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ủng hộ chủ nghĩa khu vực mở và liên tục thúc đẩy phối hợp và hợp tác trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... Nỗ lực hợp tác ở cấp độ đa phương này không chỉ tăng cường ảnh hưởng quốc tế của cả Trung Quốc và Việt Nam, mà còn mở rộng phạm vi xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.

Bài viết kết luận hiện nay, Trung Quốc đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp phục hưng dân tộc, trong khi Việt Nam sắp bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và hướng tới hai mục tiêu “100 năm” xây dựng Đảng và đất nước. Từ tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đến định vị thời đại “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược,” quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử mới, được kỳ vọng mở ra một chương mới trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và tạo động lực tích cực cho khu vực và thế giới./.

'Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có tầm chiến lược sâu rộng' Giáo sư Lê Xảo Bình cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.