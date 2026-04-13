Thủ tướng Nhật Bản xác định thời hạn hoàn thành đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Ngày 12/4, phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi, cũng là chủ tịch đảng này đã thể hiện quyết tâm sẽ xác định được lộ trình đề xuất sửa đổi Hiến pháp trước mùa Xuân năm 2027.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là lần đầu tiên bà Takaichi tham gia đại hội đảng của đảng Dân chủ Tự do với sự có mặt của đại diện các chi bộ đảng trong toàn quốc, cùng với khách mời bên phía đảng Duy Tân Nhật Bản- đối tác liên minh với đảng Dân chủ Tự do là chủ tịch Hirofumi Yoshimura và đồng chủ tịch Fumitake Fujita cũng như Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Yoshinobu Tsutsui.

Tại Đại hội, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh đảng Dân chủ Tự do đã trải qua 70 năm phát triển kể từ khi được thành lập và đây là thời điểm tốt nhất để thúc đẩy thảo luận về sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội.

Trong tầm nhìn mới của đảng Dân chủ Tự do được công bố tại Đại hội nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng này, việc sửa đổi Hiến pháp cũng được ghi rõ là "yêu cầu mang tính sống còn."

Lý do được đưa ra là môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng và hướng tới việc sửa đổi Điều 9 trong Hiến pháp.

Để đề xuất được phương án sửa đổi Hiến pháp, cần có sự tán thành của ít nhất 2/3 tổng số nghị sỹ tại các phiên họp toàn thể của cả hai viện trong Quốc hội. Đảng Dân chủ Tự do hiện chiếm 2/3 số ghế tại Hạ viện, nhưng tại Thượng viện, ngay cả khi cộng thêm đảng Duy Tân Nhật Bản thì tổng số ghế vẫn chưa đạt được đa số.

Phát biểu trước báo giới sau đại hội trên, Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Toshimitsu Suzuki cho biết mặc dù nội dung có thể khác nhau, nhưng so với trước đây, các đảng phái và nhóm nghị sỹ tích cực ủng hộ sửa đổi Hiến pháp đã chiếm quá bán. Có thể nói thời cơ để tiến tới đề xuất sửa đổi đang dần chín muồi hơn so với trước.

Trong lần tham gia đại hội đảng Dân chủ Tự do lần đầu tiên kể từ khi thành lập Nội các mới vào tháng 10/2025, Thủ tướng Takaichi đã kêu gọi sự hợp tác trong việc điều hành chính phủ, nêu rõ sự ổn định của chính quyền và việc cùng đoàn kết hướng tới cuộc bầu cử địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào mùa Xuân năm 2027, đặt nền móng cho bầu cử Thượng viện một năm sau đó.

Về các cam kết đã được đưa ra trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 2 vừa qua, bà Takaichi cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy "chính sách tài khóa chủ động có trách nhiệm," tăng cường chính sách an ninh và chức năng tình báo của Chính phủ Nhật Bản./.

