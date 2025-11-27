Ukraine không đồng ý sửa đổi hiến pháp trong thỏa thuận hòa bình

Tân Hoa xã cho biết hãng Interfax-Ukraine ngày 26/11 dẫn lời một thành viên phái đoàn Ukraine tham gia cuộc thảo luận với Mỹ, các đối tác khác và Nga tuyên bố Kiev sẽ không sửa đổi Hiến pháp trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.

Cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksandr Bevz nêu rõ Kiev “sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức công nhận nào và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Hiến pháp - đó là những lằn ranh đỏ.”

Ông cho biết các vấn đề lãnh thổ cần được giải quyết trên hai nguyên tắc: đường ranh giới tiếp xúc hiện tại phải là cơ sở cho các cuộc đàm phán và những vấn đề như vậy phải được xử lý ở cấp lãnh đạo quốc gia.

Theo Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ đã đạt được đồng thuận trên nguyên tắc đối với hầu hết những điểm trong kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất, dù kế hoạch này đã được điều chỉnh đáng kể so với bản 28 điểm ban đầu.

Trước đó, ngày 25/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng thúc đẩy triển khai thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, cũng như trao đổi các điểm nhạy cảm của kế hoạch với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc đàm phán mà ông nhấn mạnh rằng cần có sự tham gia của các đồng minh châu Âu.

Trong bài phát biểu gửi “liên minh các quốc gia sẵn sàng hành động,” bản sao do Reuters thu thập, ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu xây dựng khuôn khổ triển khai một “lực lượng bảo đảm” tới Ukraine và tiếp tục ủng hộ Kiev cho tới khi Moskva thể hiện thiện chí chấm dứt chiến sự.

Cũng trong ngày 25/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang có tiến triển, cho biết chỉ còn "một vài điểm bất đồng" sau một tuần đàm phán tốc độ cao.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định sẽ chỉ gặp lãnh đạo của hai quốc gia đang có chiến tranh khi họ bước vào giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận.

Quyết định trì hoãn cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky đã dập tắt hy vọng của Kiev rằng nhà lãnh đạo Ukraine có thể sử dụng cuộc gặp riêng với Trump trong những ngày tới để thiết lập lại động lực đàm phán mà nhiều người Ukraine cho rằng đang nghiêng về phía Moskva.

Theo The Washington Post, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết trước đó cùng ngày rằng ông Zelensky hy vọng sẽ gặp Trump ngay sau dịp Lễ Tạ ơn.

Tuyên bố của ông Trump dường như nhằm thúc đẩy cả hai bên nhượng bộ dù những chi tiết khó nhất của một thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết. Phía Ukraine đã nói rằng chỉ có Tổng thống Zelensky mới có thẩm quyền quyết định việc có nhượng thêm lãnh thổ cho Nga hay không - một yêu cầu then chốt của Nga nhưng vô cùng nhạy cảm về mặt chính trị ở Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết ông đang cử đặc phái viên Steve Witkoff đến Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ tiếp tục gặp các quan chức Ukraine./.

Châu Âu cam kết sát cánh cùng Ukraine cho tới khi đạt hòa bình bền vững Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép lên Nga cho tới khi đạt được “một nền hòa bình công bằng và bền vững.