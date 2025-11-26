Châu Âu cam kết sát cánh cùng Ukraine cho tới khi đạt hòa bình bền vững

Theo AFP và Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 26/11 tuyên bố châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép lên Nga cho tới khi đạt được “một nền hòa bình công bằng và bền vững," đồng thời gọi kế hoạch sửa đổi của Mỹ là “điểm khởi đầu” để chấm dứt chiến tranh.

Bà phát biểu trước các nghị sỹ châu Âu, bà von der Leyen nhấn mạnh: “Ngay từ đầu tôi muốn nói rõ: châu Âu sẽ đứng về phía Ukraine và hỗ trợ Ukraine trên mọi chặng đường." Bà thừa nhận tình hình “bất ổn” và “nguy hiểm," nhưng cho rằng vẫn có cơ hội đạt tiến triển thực chất.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết cơ quan này đã sẵn sàng trình văn bản pháp lý về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng cho cuộc chiến tại Ukraine.

Trong bài phát biểu, bà von der Leyen cũng hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bảo đảm an ninh thực chất cho Ukraine và châu Âu./.

