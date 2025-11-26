Ukraine đã nhất trí với đề xuất hòa bình của Mỹ

Truyền thông phương Tây dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Ukraine đã nhất trí với kế hoạch đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột với Nga và hiện chỉ còn “một số chi tiết nhỏ” cần được tiếp tục xử lý.



Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đang có cuộc gặp với phái đoàn Nga tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để thảo luận về tiến trình hòa bình và đẩy nhanh đàm phán chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.



Trên mạng xã hội X, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng cho biết các đoàn đàm phán “đã đạt được nhận thức chung về các điều khoản cốt lõi” được thảo luận trước đó tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các đối tác châu Âu trong các bước tiếp theo của kế hoạch này, đồng thời nói rõ Ukraine mong muốn sớm có thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Mỹ để “hoàn tất các bước cuối cùng” cho thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng đã nói Kiev nhận thấy có “nhiều triển vọng” cho việc chấm dứt xung đột với Nga sau các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây tại Geneva. Thông báo trên mạng xã hội X sau khi điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Zelensky viết: “Sau các cuộc gặp ở Geneva, chúng tôi nhận thấy có nhiều triển vọng hiện thực hóa con đường đi tới hòa bình. Đã có những kết quả chắc chắn nhưng phía trước vẫn còn nhiều việc cần giải quyết.”



Trong khi đó, theo người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo của Anh và Ukraine đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp với các đối tác trong việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau khi chấm dứt xung đột và có thỏa thuận ngừng bắn.



Theo đánh giá của Thủ tướng Keir Starmer khi ông phát biểu với Quốc hội Anh, phía trước vẫn còn “một chặng đường dài và khó khăn” cho việc đạt được hòa bình bền vững tại Ukraine và Anh sẽ giữ vững cam kết của mình với tiến trình này.



Trong một phát biểu cùng ngày tại buổi họp báo với Ngoại trưởng Jordan tại thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành tích cực để chấm dứt xung đột tại Ukraine, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Nga. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi yêu cầu đặt ra quy chế đặc biệt cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nếu như Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông lo ngại nhà máy này sẽ xảy ra sự cố nếu xung đột tiếp diễn.



Ngày 25/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này đã nhận được kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine và sẵn sàng trao đổi về nội dung này. Ngoài ra, ông Lavrov cũng tuyên bố Nga đánh giá cao lập trường của Mỹ trong việc tích cực thúc đẩy và chủ động tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề Ukraine.



Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Ngoại trưởng Lavrov đưa ra phát biểu trên tại buổi họp báo sau cuộc họp chung với quan chức Bộ Ngoại giao Belarus tại thủ đô Moskva. Ông nói rõ phía Nga đã nhận được bản kế hoạch trên thông qua các kênh không chính thức và Moskva "sẵn sàng thảo luận nội dung của bản kế hoạch vì còn một số điểm cần làm rõ.”



Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, Moskva mong đợi Washington sẽ chính thức thông báo về bản kế hoạch đã được thống nhất với các nước đồng minh châu Âu và Ukraine.

Ông bày tỏ hy vọng nội dung kế hoạch sẽ dựa trên những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska hồi tháng 8 vì nếu khác đi, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi.



Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh có tin phái đoàn Nga và Mỹ đang tiến hành đàm phán tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) về nội dung kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine và một nguồn tin giấu tên tiết lộ Kiev đã cơ bản nhất trí với đề xuất hòa bình này./.

