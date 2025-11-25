Ukraine nhất trí với Mỹ về thỏa thuận hòa bình tiềm năng

Theo TASS, ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ phái đoàn Ukraine đã nhất trí với Mỹ về các điều khoản của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo quan chức Mỹ, mặc dù còn “một số chi tiết nhỏ phải giải quyết,” nhưng phái đoàn Ukraine “đã nhất trí” với thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, tờ Politico dẫn các nguồn tin cho hay Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll sẽ trình bày với các quan chức Nga bản kế hoạch 19 điểm, thay vì phiên bản 28 điểm, trong cuộc gặp ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov - xác nhận Điện Kremlin sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin báo chí về cuộc gặp ở Abu Dhabi giữa các quan chức Nga và Mỹ, song hiện “không có bất cứ khía cạnh mới nào” liên quan đến vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/11, Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đã lên tiếng cáo buộc Anh đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine nhằm tránh nguy cơ kinh tế suy sụp, đồng thời lo ngại các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cản trở kế hoạch thu lợi từ cuộc chiến.

Theo SVR, tại Anh đã xuất hiện kế hoạch khôi phục “hồ sơ giả” từng cáo buộc Tổng thống Trump và gia đình ông có liên hệ với các cơ quan tình báo của Liên Xô và Nga.

SVR nhận định khả năng nhà lãnh đạo Mỹ buộc Anh phải thừa nhận “sử dụng những lời lẽ ám chỉ bịa đặt và đã bị lật tẩy” để chống lại ông là điều “không còn gì phải nghi ngờ.”

SVR cho rằng London lo ngại các sáng kiến hòa bình của ông Trump có thể làm gián đoạn kế hoạch “trục lợi từ xương máu của người Ukraine,” nên Anh đã chuẩn bị “lưới an toàn” trong trường hợp nỗ lực ngoại giao của Washington mang lại tiến triển.

Theo cơ quan SVR, doanh thu gắn với cuộc xung đột Ukraine đã “giúp kinh tế Anh tránh khỏi phá sản,” là lý do London tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ Kiev.

SVR cho biết Anh có kế hoạch tăng cung cấp thiết bị bay không người lái cho Ukraine bằng nguồn tài trợ châu Âu, với doanh thu dự kiến vượt 6 tỷ USD./.

Phái đoàn Nga, Mỹ đang thảo luận tại UAE về chấm dứt xung đột tại Ukraine Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và phái đoàn Nga gặp nhau tại Abu Dhabi trong hai ngày 24-25/11 để thảo luận thúc đẩy hòa bình, đẩy nhanh tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.