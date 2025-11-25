Phái đoàn Nga, Mỹ đang thảo luận tại UAE về chấm dứt xung đột tại Ukraine

Hãng tin ABC News (Mỹ) và tờ Financial Times (Anh) dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Lục quân nước này Dan Driscoll đang gặp phái đoàn Nga tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thảo luận về tiến trình hòa bình và đẩy nhanh đàm phán chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Hai bên đã gặp nhau trong ngày 24/11 và sẽ tiếp tục gặp trong ngày 25/11.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Ukraine tại Thụy Sĩ cũng về các nội dung trên.

Theo Financial Times, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov cũng có mặt trong các cuộc đàm phán ở UAE.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết phía Nga đang theo dõi chặt chẽ tiến triển cuộc hội đàm tại UAE cũng như về nội dung đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Geneva trước đó.

Cũng theo người phát ngôn, bản đề xuất hòa bình đang được các bên sửa đổi và Nga sẽ trao đổi lại với phía Mỹ sau khi nhận được nội dung chính thức.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể tới Mỹ trong ngày tới để hoàn tất thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức giấu tên của Liên minh châu Âu (EU) cho biết Ngoại trưởng các nước trong khối sẽ họp trực tuyến về vấn đề Ukraine vào ngày 26/11.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng mặc dù đề xuất của Mỹ đang đi đúng hướng nhưng vẫn cần điều chỉnh nhiều điểm để phù hợp hơn với lợi ích của Ukraine và châu Âu.

Theo ông, Ukraine có quyền quyết định về lãnh thổ của mình chứ không phải chịu áp đặt từ bên ngoài và Mỹ không được yêu cầu Ukraine giảm quy mô lực lượng quân đội.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh "không thể áp đặt bất kỳ giới hạn nào" cho quân đội Ukraine, vì việc củng cố và hiện đại hóa quân đội nước này là cần thiết để bảo vệ an ninh của Kiev cũng như của cả châu Âu.

Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cũng cho rằng châu Âu có quyền quyết định về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, chủ yếu là ở Bỉ./.

Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ thảo luận với ông Trump về kế hoạch 28 điểm Tổng thống Ukraine nhận định quá trình soạn thảo văn kiện cuối cùng sẽ rất khó khăn và Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của các quốc gia khác cũng như cách tiếp cận "mang tính xây dựng" của Mỹ.