Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ thảo luận với ông Trump về kế hoạch 28 điểm

Ngày 24/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến kế hoạch hòa bình 28 điểm mới được đề xuất.

Trong một phát biểu được công bố trên internet, Tổng thống Zelensky nêu rõ cho đến nay, sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), nhiều vấn đề đã được giải quyết và nhiều điểm đúng đắn đã được đưa vào khung kế hoạch.

Ông cũng nhận định quá trình soạn thảo văn kiện cuối cùng sẽ rất khó khăn và Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của các quốc gia khác cũng như cách tiếp cận "mang tính xây dựng" của Mỹ.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết Mỹ và Ukraine đã có các cuộc đàm phán hiệu quả về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Đông Âu này, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn còn "một vài điểm bất đồng."

Tuy nhiên, bà Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về việc có thể đạt được một thỏa thuận.

Trước đó, hôm 23/11, các đại diện của Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Geneva để thảo luận đề xuất hòa bình gồm 28 điểm của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết cả Washington và Kiev hiện đang tiến gần hơn đến một văn kiện mà hai bên có thể thống nhất, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cần sự chấp thuận của tổng thống hai nước.

Bản đề xuất mới này được đánh giá là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của ông Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine; bảo đảm an ninh; củng cố an ninh châu Âu; và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine./.

Ukraine sửa đáng kể dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ Ukraine và các đối tác châu Âu khẳng định không thể công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị Nga giành quyền kiểm soát bằng vũ lực và Ukraine phải tự quyết định việc gia nhập EU và NATO.