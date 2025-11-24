Mỹ không có ý định đàm phán ba bên với châu Âu và Ukraine

Hãng tin Bloomberg đưa tin Mỹ hiện phản đối việc tổ chức cuộc đàm phán ba bên với đại diện châu Âu và Kiev như một phần trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine.

Trước đó, đài CBS cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tới Washington trong tuần tới để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tiến tới thống nhất một kế hoạch giải quyết xung đột tại quốc gia Đông Âu này.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 24/11 tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để tìm kiếm các thỏa hiệp trong đề xuất hòa bình của Mỹ theo hướng “củng cố chứ không làm suy yếu” Ukraine.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị về vấn đề Ukraine tại Thụy Điển, ông Zelensky cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột và quyết định về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng có ý nghĩa quan trọng.

Tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đã phê duyệt kế hoạch 28 điểm về giải quyết xung đột Ukraine. Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng kế hoạch hòa bình mới do nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất có thể trở thành cơ sở cho một giải pháp cuối cùng tại Ukraine.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đánh giá kế hoạch hòa bình 28 điểm là “cơ hội lớn” để chấm dứt xung đột tại Ukraine và mọi chính trị gia châu Âu có trách nhiệm ủng hộ kế hoạch “đầy đủ và vô điều kiện."

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm sửa đổi kế hoạch 28 điểm đã mang lại “thành công mang tính quyết định” cho châu Âu.

Ông nhấn mạnh mọi vấn đề liên quan tới châu Âu, trong đó có cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã được rút khỏi kế hoạch vì châu Âu đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có sự tham gia của bên liên quan trực tiếp.

Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hoan nghênh tiến triển đạt được tại các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine ở Geneva, song cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề lớn cần giải quyết./.

Ukraine tìm kiếm thỏa hiệp trong đề xuất hòa bình của Mỹ Ngày 24/11, Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để tìm kiếm các thỏa hiệp trong đề xuất hòa bình của Mỹ theo hướng “củng cố chứ không làm suy yếu” Ukraine.