Kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump gây tranh cãi trong Quốc hội Mỹ

Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner ngày 23/11 cho rằng kế hoạch 28 điểm do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraine “nói thẳng ra là một thỏa thuận tồi tệ trong lịch sử, ngang với việc Neville Chamberlain nhượng bộ Hitler trước Thế chiến II.”

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Shannon Bream trên “Fox News Sunday,” ông Warner - thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ - bày tỏ lo ngại về kế hoạch này, đồng thời chỉ trích đề xuất của Tổng thống Trump là “sự đầu hàng hoàn toàn của Ukraine.”

Ông Warner cũng không chắc chắn về khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “thậm chí có thể sống sót trong chính phủ của mình nếu chấp nhận thỏa thuận này.”

Theo tờ Politico, kế hoạch 28 điểm cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ các thượng nghị sỹ Cộng hòa có lập trường cứng rắn với Nga - gồm Lindsey Graham, Mitch McConnell và Roger Wicker, những người đang thúc giục chính quyền Trump xem xét lại đề xuất.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận trong đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sỹ Eric Schmitt - người kêu gọi các nhà phê bình kiềm chế.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 23/11 với Bream, ông Schmitt cho rằng nhiều chi tiết quan trọng của kế hoạch - bao gồm các bảo đảm an ninh và những nhượng bộ lãnh thổ - vẫn đang được điều chỉnh./.

