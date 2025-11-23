Mỹ "xem xét chuyển giao Tomahawk" để thuyết phục Ukraine về kế hoạch hòa bình

Theo TASS, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine như một bảo đảm an ninh trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo thông tin từ tờ Washington Post, các quan chức Mỹ tham gia quá trình tham vấn cho biết chính quyền ông Trump nhận thức rõ rằng những cam kết an ninh dành cho Ukraine trong kế hoạch do Washington đề xuất hiện vẫn chưa đủ sức thuyết phục.

Tờ báo dẫn lời các nguồn thạo tin nhấn mạnh để tăng cường khả năng răn đe sau chiến tranh, các quan chức đang cân nhắc việc cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bên cạnh đó, ông Trump có thể tăng mức quân số tối đa được phép đối với quân đội Ukraine, hoặc loại bỏ hoàn toàn giới hạn này nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Kiev.

Theo các nguồn tin, việc chuyển giao các tên lửa Tomahawk đang được xem như phương án thay thế cho việc triển khai lực lượng quân sự châu Âu tại Ukraine - một động thái mà Nga kiên quyết phản đối.

Washington tin tưởng rằng Kiev sẽ không sử dụng các tên lửa này để tấn công phủ đầu Nga, bởi hành động đó có thể khiến Ukraine mất đi sự ủng hộ quan trọng từ cả Mỹ và châu Âu.

Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 22/11 xác nhận đề xuất về một phương án dàn xếp xung đột tại Ukraine đã được Washington xây dựng.

Trước đó, Thượng nghị sỹ Mỹ Angus King cho rằng kế hoạch này “không phản ánh lập trường của chính quyền” mà “về cơ bản là danh sách mong muốn của phía Nga.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott viết trên mạng xã hội X, bình luận về phát biểu của Thượng nghị sĩ King: “Như Ngoại trưởng Rubio và toàn bộ chính quyền luôn khẳng định, kế hoạch này do Mỹ soạn thảo, với các ý kiến đóng góp từ cả Nga và Ukraine."

Trước đó, chính quyền Mỹ tuyên bố đang xây dựng một kế hoạch dàn xếp liên quan Ukraine, song chưa thảo luận chi tiết vì công việc vẫn đang triển khai.

Về phần mình, Điện Kremlin cho hay Nga vẫn sẵn sàng đàm phán và tuân thủ những cam kết trong khuôn khổ thảo luận tại Anchorage.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kế hoạch của Mỹ có thể là cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, song văn bản này hiện không được thảo luận với Nga.

Ông cho rằng điều này xuất phát từ việc chính quyền Mỹ dường như không thể đảm bảo sự đồng thuận của Kiev, khi Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn ảo tưởng về việc có thể gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga trên chiến trường, dựa trên việc thiếu thông tin khách quan về tình hình thực tế.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Kiev phải đưa ra quyết định và bắt đầu đàm phán. Theo ông, mức độ tự do trong quyết định của Kiev đang thu hẹp do các hoạt động tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga./.

Tổng thống Mỹ: Kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine không phải là đề xuất cuối Tổng thống Trump cho biết thời điểm Mỹ kỷ niệm Lễ Tạ ơn là "thời điểm thích hợp" để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra phản hồi về đề xuất, song cho rằng thời điểm này có thể linh hoạt.