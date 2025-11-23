Tổng thống Mỹ: Kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine không phải là đề xuất cuối

Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kế hoạch của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine không phải là đề xuất cuối cùng và “bằng cách này hay cách khác,” ông đều hy vọng giao tranh sẽ chấm dứt.

Khi được các phóng viên hỏi liệu đề xuất 28 điểm của ông có phải là "đề xuất cuối cùng của ông dành cho Ukraine" hay không, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ: "Không."

Trước đó, ngày 21/11, ông Trump cho biết ngày 27/11 - thời điểm Mỹ kỷ niệm Lễ Tạ ơn là "thời điểm thích hợp" để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra phản hồi về đề xuất, song cho rằng thời điểm này có thể linh hoạt.

Phát biểu với báo giới, ông Trump nhấn mạnh Tổng thống Zelensky “sẽ phải chấp nhận” kế hoạch và nếu không thích, Kiev “cần tiếp tục chiến đấu."

Tuy nhiên, theo ông, "đến một lúc nào đó, ông ấy (Tổng thống Zelensky) sẽ phải chấp nhận một điều gì đó."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận chính Washington đã xây dựng kế hoạch 28 điểm. Tuyên bố trên được cho là nhằm bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đề xuất này “không phản ánh lập trường của chính quyền” mà “về cơ bản là danh sách mong muốn của phía Nga.”

Theo kế hoạch, giới chức Mỹ, Ukraine và các cố vấn an ninh quốc gia từ Pháp, Anh và Đức sẽ tiến hành hội đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) trong ngày 23/11 để thảo luận đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra trước hội đàm, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll hy vọng có thể “hoàn tất các chi tiết cuối cùng... để soạn thảo một thỏa thuận có lợi cho họ (Ukraine)."

Ông nêu rõ: "Sẽ không có gì được thống nhất cho đến khi hai tổng thống gặp nhau."

Tờ The Guardian đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll làm đặc phái viên mới của ông về Ukraine. Trước đó, hôm 19/11, kênh Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết ông Trump đã chỉ định ông Driscoll làm đặc phái viên phụ trách khởi động tiến trình hòa bình ở Ukraine. Theo một số nguồn tin, ông Keith Kellogg, đặc phái viên đương nhiệm về Ukraine, dự kiến từ chức vào tháng 1/2026.

Trong khi đó, tuyên bố chung của các lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Nam Phi sau khi thảo luận kế hoạch của Mỹ cho rằng kế hoạch này “cần thêm sự điều chỉnh.”

Theo một nguồn tin của Chính phủ Đức, dự thảo kế hoạch hòa bình của châu Âu, dựa trên đề xuất của Mỹ, đã được gửi tới Ukraine và Mỹ.

Phát biểu họp báo trong khuôn khổ Hội nghị G20 ở Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra trên lục địa châu Âu và kết quả của cuộc xung đột liên quan đến an ninh của toàn bộ châu lục này.

Do đó, ông cho rằng việc chấm dứt cuộc xung đột đòi hỏi sự đồng thuận của cả Ukraine và các đối tác châu Âu, chứ không phải các cường quốc lớn. Bên cạnh đó, ông lưu ý cần phải thiết lập các đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty nhấn mạnh rằng nước này ủng hộ một cuộc đối thoại hiệu quả có thể dẫn đến một kết quả đàm phán có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, và Canada sẵn sàng đóng góp để hỗ trợ tiến trình mang lại hòa bình tại Ukraine.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng McGuinty đưa ra trong bài phát biểu trước giới truyền thông tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax diễn ra ở tỉnh Nova Scotia của Canada./.

