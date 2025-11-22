Tổng thống Mỹ Trump muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine 'càng sớm càng tốt'

Theo AFP, một quan chức Nhà Trắng ngày 21/11 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phối hợp với cả Ukraine và Nga nhằm chấm dứt xung đột “càng sớm càng tốt” ngay sau khi Washington công bố một đề xuất gây bất ngờ cho Kiev và các đồng minh châu Âu.

Quan chức này nêu rõ: “Tổng thống Trump đang làm việc với cả hai bên để chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt. Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu và cướp đi quá nhiều sinh mạng vô nghĩa.”

Tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nói với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rằng ông tôn trọng nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến sự, sau khi Kiev bày tỏ lo ngại về kế hoạch hòa bình mà Washington đề xuất và bị xem là thiên về Moskva.

Trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết cuộc điện đàm với ông Vance và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll kéo dài “gần một giờ," đồng thời nhấn mạnh: “Ukraine luôn tôn trọng và tiếp tục tôn trọng mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt đổ máu."

Kế hoạch hòa bình được Tổng thống Trump nhất trí ngày 19/11 gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Kế hoạch còn bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga, giảm lực lượng vũ trang của Ukraine và cấm quân đội nước ngoài cũng như vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho biết Ukraine, Pháp, Đức và Anh đang soạn thảo một đề xuất phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Một trong những nguồn tin cho biết có thể một số quốc gia châu Âu khác cũng sẽ tham gia đề xuất trên.

Trong cuộc điện đàm chung với Tổng thống Ukraine cùng ngày, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh kêu gọi giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine phải có sự tham gia “đầy đủ” của Kiev, đồng thời cho rằng bất kỳ quyết định nào cũng phải có "sự đồng thuận" của châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, trong cuộc điện đàm, Tổng thống nước này Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tái khẳng định rằng “mọi quyết định liên quan đến lợi ích của châu Âu và NATO cần có sự ủng hộ và đồng thuận chung của các đối tác châu Âu và các đồng minh NATO”./.

Tổng thống Mỹ nói về thời điểm phù hợp để Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ngày 27/11 tới là thời hạn “phù hợp” để Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.