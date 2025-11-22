Tổng thống Mỹ nói về thời điểm phù hợp để Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 cho hay ông nghĩ rằng ngày 27/11 tới là thời hạn “phù hợp” để Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình do Washington hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Phát biểu trên chương trình The Brian Kilmeade Show của Fox News Radio, ông Trump nói: “Tôi từng đặt ra rất nhiều thời hạn nhưng nếu mọi việc tiến triển tốt, bạn sẽ có xu hướng gia hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thứ Năm tuần sau (tức ngày 27/11) là thời điểm phù hợp."

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố có những nội dung trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất là "lằn ranh đỏ" đối với Kiev, do đó đội ngũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chuẩn bị các đề xuất đáp lại cho phía Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov cho biết nước này đang nghiên cứu các đề xuất hòa bình với sự hỗ trợ từ các đối tác Mỹ, nhưng nhấn mạnh lập trường của Kiev phải được các bên tôn trọng.

Về phía Nga, ngày 21/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý đàm phán dựa trên kế hoạch hòa bình trên.

Trước đó, một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll dẫn đầu đã đến Ukraine. Tại đây, Bộ trưởng Driscoll đã hội kiến Tổng thống Zelensky hôm 20/11. Theo phía Mỹ, ông Zelensky đã nhận được kế hoạch giải quyết xung đột do ông Trump đề xuất. Văn phòng Tổng thống Ukraine cùng ngày đã xác nhận thông tin này.

Kế hoạch hòa bình được Tổng thống Trump nhất trí ngày 19/11 gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Kế hoạch còn bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga, giảm lực lượng vũ trang của Ukraine và cấm quân đội nước ngoài cũng như vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho biết Ukraine, Pháp, Đức và Anh đang soạn thảo một đề xuất phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Một trong những nguồn tin cho biết có thể một số quốc gia châu Âu khác cũng sẽ tham gia đề xuất trên.

Trong cuộc điện đàm chung với Tổng thống Ukraine cùng ngày, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh kêu gọi giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine phải có sự tham gia “đầy đủ” của Kiev, đồng thời cho rằng bất kỳ quyết định nào cũng phải có "sự đồng thuận" của châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong bài phát biểu với người dân Ukraine cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho rằng nước này đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn vào thời điểm then chốt trong cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua, đồng thời cam kết sẽ tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Mỹ về đề xuất hòa bình mà Washington đưa ra./.

