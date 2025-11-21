Ukraine nghiên cứu kế hoạch hòa bình Mỹ đề xuất, nêu nhiều “lằn ranh đỏ”

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố có những nội dung trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất là "lằn ranh đỏ" đối với Kiev, do đó đội ngũ của ông Zelensky đang chuẩn bị các đề xuất đáp lại cho phía Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov cho biết nước này đang nghiên cứu các đề xuất hòa bình với sự hỗ trợ từ các đối tác Mỹ, nhưng nhấn mạnh lập trường của Kiev phải được các bên tôn trọng.

Về phía Nga, ngày 21/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý đàm phán dựa trên kế hoạch hòa bình trên.

Trước đó, một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll dẫn đầu đã đến Ukraine. Tại đây, Bộ trưởng Driscoll đã hội kiến Tổng thống Zelensky hôm 20/11.

Theo phía Mỹ, ông Zelensky đã nhận được kế hoạch giải quyết xung đột do ông Trump đề xuất. Văn phòng Tổng thống Ukraine cùng ngày đã xác nhận thông tin này.

Tờ Financial Times đưa tin Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine vào cuối năm nay và dự kiến công bố thỏa thuận tại Moskva vào đầu tháng sau. Do đó, Tổng thống Ukraine có 1 tuần để ký thỏa thuận hòa bình với Nga, trước Lễ Tạ ơn ngày 27/11.

Kế hoạch hòa bình được Tổng thống Trump nhất trí ngày 19/11 gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Kế hoạch còn bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga, giảm lực lượng vũ trang của Ukraine và cấm quân đội nước ngoài cũng như vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, ngày 21/11, trang Axios đưa tin Mỹ cũng trao cho Ukraine một dự thảo thỏa thuận khác, trong đó nêu rõ nếu xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Đông Âu này sẽ được coi là cuộc tấn công đe dọa hòa bình và an ninh của cộng đồng xuyên Đại Tây Dương.

Thỏa thuận này được cho là sẽ có hiệu lực trong 10 năm đầu và cần được Ukraine, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ký kết./.

