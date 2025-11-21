Ukraine bác thông tin bị áp thời hạn ký thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là chỉ có một tuần để ký thỏa thuận hòa bình với Nga, khi Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine vào cuối năm 2025 và dự kiến công bố thỏa thuận tại Moskva vào đầu tháng 12.



Theo Financial Times, “kế hoạch hòa bình” do chính quyền Mỹ xây dựng gồm 28 điểm và kêu gọi những nhượng bộ đáng kể từ phía Ukraine. Washington đang theo đuổi một “lịch trình cứng rắn” và kỳ vọng ông Zelensky ký thỏa thuận trước Lễ Tạ ơn ngày 27/11.



Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố có những nội dung là “lằn ranh đỏ” đối với Kiev trong bộ điều khoản được đề xuất, do đó đội ngũ của ông Zelensky đang chuẩn bị các đề xuất đáp lại cho phía Mỹ.



Ngày 21/11, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố các nhóm kỹ thuật của Kiev và Washington đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất hòa bình của Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng mọi đề xuất của các đối tác và kỳ vọng sự tôn trọng tương tự đối với lập trường của Ukraine.”



Trong khi đó, phía Nga cho hay nước này chưa nhận được thông tin về việc Kiev đồng ý đàm phán kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump đề xuất. Trước đó, Politico đưa tin một thỏa thuận khung có thể đạt được trong tháng này, trong khi Axios dẫn nhiều nguồn của Nga và Mỹ cho hay Washington đang tiến hành “tham vấn bí mật” với Moskva để xây dựng kế hoạch hòa bình mới.



Theo Wall Street Journal, một số lãnh đạo châu Âu không hài lòng với đề xuất của Washington và đang chuẩn bị một bản kế hoạch đối trọng, mà họ cho là mang lại điều kiện có lợi hơn cho Kiev. Châu Âu kỳ vọng hoàn tất kế hoạch trong vài ngày tới, song Ukraine hiện chưa cam kết tham gia.



Cũng trong ngày 21/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố tình hình hiện nay không cho phép đề cập tới khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai gần, do nước này “không đáp ứng được các tiêu chuẩn vận hành nội bộ” để trở thành thành viên EU./.

