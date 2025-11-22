Người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev gọi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump là sự cứu vãn cho Ukraine.

Về những ý kiến phản đối kế hoạch của Mỹ trên mạng X, ông Dmitriev chỉ rõ do sự tuyên truyền của những kẻ chủ mưu mà nhiều người đã bỏ qua điểm mấu chốt của kế hoạch là nhằm mục đích cứu Ukraine khỏi việc mất thêm đất đai và sinh mạng.

Ông lưu ý, những người phản đối kế hoạch của Tổng thống Trump đang "hưởng lợi từ những cuộc chiến tranh không hồi kết" và "hy vọng có một chiếc bồn cầu vàng" (ám chỉ vụ bê bối tham nhũng hiện tại ở Ukraine).

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện), ông Leonid Slutsky cho rằng Moskva một lần nữa đang trao cho Ukraine cơ hội chấm dứt xung đột.

Theo ý ông, tình hình trên chiến trường rõ ràng không có lợi cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý các nhà lãnh đạo châu Âu từ "phe chiến tranh" có ý định tiếp tục "phá hoại" tiến trình giải quyết, chỉ rõ Đức đang "dẫn đầu các nỗ lực của châu Âu" phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Ông cũng cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẵn sàng "cạnh tranh" với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về vấn đề này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmytri Peskov thì tuyên bố, giờ là lúc Kiev phải quyết định về một giải pháp hòa bình.

Theo ông, đàm phán trong hoàn cảnh hiện tại không phải là bước tiếp theo của xung đột vũ trang mà là "việc buộc Zelenskyy và chế độ của ông ta phải đi đến một giải pháp hòa bình."

Người phát ngôn Điện Kremlin nói: "Chính quyền (Ukraine) phải đưa ra một quyết định có trách nhiệm. Hãy làm điều đó ngay bây giờ và chịu trách nhiệm"./.

Kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ: Nga hoan nghênh, châu Âu phản ứng thận trọng Tổng thống Nga Putin cho rằng bản kế hoạch hòa bình 28 điểm Mỹ đưa ra có thể là “nền tảng đàm phán,” trong khi nhiều nước châu Âu bày tỏ lo ngại và đang cùng Ukraine xây dựng một đề xuất thay thế.