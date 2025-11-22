Ukraine trao đổi với châu Âu về bước tiếp theo sau kế hoạch của Mỹ

Theo AFP, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông báo trong cuộc điện đàm chung, ông đã trao đổi với ngoại trưởng các nước Pháp, Anh, Ba Lan, Phần Lan cùng Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas và đại diện của Đức, Italy về kế hoạch chấm dứt xung đột do Mỹ đề xuất và vạch ra những bước tiếp theo.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine nêu rõ đã chia sẻ kết quả những cuộc tiếp xúc gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky và cùng thảo luận chi tiết các yếu tố trong đề xuất hòa bình của Mỹ nhằm mở ra con đường khả thi hướng tới nền hòa bình công bằng.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức ép xuyên Đại Tây Dương đối với Nga, đồng thời cảm ơn các đối tác vì sẵn sàng tăng hỗ trợ Ukraine.

Cũng trên X, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper khẳng định các nước ủng hộ “nền hòa bình công bằng, lâu dài” và Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng ngày 21/11 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phối hợp với cả Ukraine và Nga nhằm chấm dứt xung đột “càng sớm càng tốt” ngay sau khi Washington công bố một đề xuất gây bất ngờ cho Kiev và các đồng minh châu Âu.

Quan chức này nêu rõ: “Tổng thống Trump đang làm việc với cả hai bên để chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt. Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu và cướp đi quá nhiều sinh mạng vô nghĩa.”

Tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nói với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rằng ông tôn trọng nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến sự, sau khi Kiev bày tỏ lo ngại về kế hoạch hòa bình mà Washington đề xuất và bị xem là thiên về Moskva.

Trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết cuộc điện đàm với ông Vance và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll kéo dài “gần một giờ," đồng thời nhấn mạnh: “Ukraine luôn tôn trọng và tiếp tục tôn trọng mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt đổ máu."

Kế hoạch hòa bình được Tổng thống Trump nhất trí ngày 19/11 gồm 28 điểm nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Kế hoạch còn bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ, Kiev công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga, giảm lực lượng vũ trang của Ukraine và cấm quân đội nước ngoài cũng như vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho biết Ukraine, Pháp, Đức và Anh đang soạn thảo một đề xuất phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Một trong những nguồn tin cho biết có thể một số quốc gia châu Âu khác cũng sẽ tham gia đề xuất trên./.

Mỹ xác nhận thông tin về kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ - được Tổng thống Donald Trump ủng hộ và đang được thương lượng với cả Nga và Ukraine.