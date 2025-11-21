Thế giới

Châu Âu

Châu Âu và Ukraine thống nhất duy trì năng lực phòng thủ

Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh đã cam kết với Tổng thống Ukirane Zelensky về sự ủng hộ liên tục và toàn diện của họ đối với Kiev trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)
Theo Reuters, trong cuộc điện đàm ngày 21/11, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh đã nhất trí với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng lực lượng Ukraine phải duy trì khả năng bảo vệ chủ quyền đất nước.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết với ông Zelensky về sự ủng hộ liên tục và toàn diện của họ đối với Ukraine trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng.

Các lãnh đạo các nước này cũng hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, đặc biệt là cam kết đối với chủ quyền của Ukraine và sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh vững chắc.

Cuộc điện đàm này diễn ra trong bối cảnh châu Âu và Ukraine đang khẩn trương tìm phương án phản ứng sau khi Mỹ gửi tới Ukraine một kế hoạch chấm dứt chiến tranh.

Kế hoạch này được cho là ủng hộ nhiều yêu sách tối đa của Moskva, khiến các đồng minh châu Âu phải khẩn trương họp bàn đối sách./.

(Vietnam+)
#Ukraine #Châu Âu #năng lực phòng thủ #bảo vệ chủ quyền #Hòa bình #Hỗ trợ quân sự Anh Đức Pháp Ukraine
CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

