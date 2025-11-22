Mỹ, Ukraine sẽ tham vấn tại Thụy Sĩ về giải pháp chấm dứt xung đột

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov ngày 22/11 cho biết Ukraine và Mỹ sẽ tiến hành tham vấn tại Thụy Sĩ nhằm thảo luận các bước chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, ông Umerov cho biết các cuộc tham vấn giữa các quan chức cấp cao của hai nước sẽ tập trung vào các tham số có thể của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Ông bày tỏ đánh giá cao sự tham gia và thiện chí của phía Mỹ trong các cuộc trao đổi mang tính xây dựng.

Trong khi đó, thông báo trên Telegram, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã phê duyệt danh sách phái đoàn gồm các quan chức an ninh hàng đầu và do Chánh Văn phòng Tổng thống dẫn đầu, đồng thời Tổng thống Zelensky cũng đã thông qua chỉ thị cho quá trình đàm phán.

Trong thông điệp tối 22/11 theo giờ địa phương, Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh hòa bình thực sự luôn dựa trên an ninh và công lý được đảm bảo.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu rõ nước này sẽ không bao giờ là trở ngại đối với hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân nước này và nền tảng an ninh của châu Âu.

Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Nam Phi đã ra tuyên bố chung sau khi thảo luận về kế hoạch gồm 28 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuyên bố chung cho rằng kế hoạch này “cần thêm sự điều chỉnh.”

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về đề xuất hạn chế lực lượng vũ trang của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không thay đổi biên giới bằng vũ lực.

Trong lúc đó, Ukraine cùng các đồng minh châu Âu đang xây dựng một đề xuất thay thế kế hoạch của Mỹ.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết đã có cuộc thảo luận chung với những người đồng cấp Pháp, Anh, Phần Lan, Ba Lan, cùng đại diện Đức, Italy và lãnh đạo đối ngoại EU, nhằm trình bày “logic các bước đi tiếp theo,” thúc đẩy “con đường khả thi đến một nền hòa bình công bằng”./.

