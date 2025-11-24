Tiết lộ 24 điểm trong kế hoạch hòa bình của EU dành cho Ukraine

Tờ The Telegraph đã công bố kế hoạch hòa bình 24 điểm của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine, được xem là đối trọng với đề xuất mà Mỹ đưa ra trước đó.

24 điểm trong bản kế hoạch hòa bình của EU bao gồm:

(1) Chấm dứt chiến tranh và thiết lập các thỏa thuận nhằm ngăn ngừa xung đột, hướng tới nền tảng lâu dài cho hòa bình và an ninh bền vững.

(2) Hai bên xung đột cam kết ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở trên không, trên bộ và trên biển.

(3) Hai bên lập tức khởi động đàm phán về các biện pháp kỹ thuật để giám sát lệnh ngừng bắn với sự tham gia của Mỹ và các nước châu Âu.

(4) Triển khai giám sát ngừng bắn dưới sự lãnh đạo của Mỹ, do các đối tác của Ukraine thực hiện, chủ yếu từ xa bằng vệ tinh, thiết bị bay không người lái và công nghệ khác, với lực lượng mặt đất linh hoạt để điều tra các cáo buộc vi phạm.

(5) Thiết lập cơ chế tiếp nhận báo cáo vi phạm lệnh ngừng bắn và thảo luận biện pháp khắc phục.

(6) Nga trao trả vô điều kiện tất cả trẻ em Ukraine bị trục xuất hoặc di cư bất hợp pháp, với sự hỗ trợ quốc tế.

(7) Hai bên trao trả toàn bộ tù binh chiến tranh trên cơ sở “tất cả đổi tất cả,” và Nga trả tự do cho toàn bộ tù nhân dân sự.

(8) Sau khi duy trì ổn định lệnh ngừng bắn, thực hiện các biện pháp cải thiện tình hình nhân đạo, bao gồm thăm viếng gia đình qua đường giới tuyến.

(9) Tôn trọng và khẳng định chủ quyền Ukraine, và Kiev không bị buộc phải trung lập.

(10) Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh mạnh mẽ, mang tính ràng buộc pháp lý, bao gồm cả bảo đảm từ Mỹ tương tự Điều 5 Hiến chương NATO.

(11) Không áp đặt hạn chế đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine hoặc ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm hợp tác quốc tế.

(12) Nhóm các quốc gia bảo lãnh gồm các nước châu Âu và ngoài châu Âu sẵn sàng tham gia, Ukraine tự quyết về sự hiện diện, vũ khí và hoạt động của lực lượng thân thiện trên lãnh thổ của mình.

(13) Tư cách thành viên NATO của Ukraine phụ thuộc vào sự đồng thuận trong Liên minh. (14) Ukraine trở thành thành viên của EU.

(15) Ukraine duy trì trạng thái phi hạt nhân trong khuôn khổ NPT.

(16) Các vấn đề lãnh thổ được thảo luận và giải quyết sau khi ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. (17) Đàm phán về lãnh thổ bắt đầu từ đường giới tuyến hiện tại.

(18) Sau khi đạt thỏa thuận lãnh thổ, Nga và Ukraine cam kết không thay đổi bằng vũ lực.

(19) Ukraine khôi phục quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Đập Kakhovka, với sự tham gia của Mỹ.

(20) Ukraine được tự do đi lại dọc Sông Dnieper và kiểm soát Mũi Kinburn.

(21) Ukraine và các đối tác tiến hành hợp tác kinh tế không bị hạn chế.

(22) Ukraine được khôi phục toàn diện và nhận bồi thường, bao gồm tài sản có chủ quyền của Nga bị phong tỏa cho đến khi hoàn tất bồi thường.

(23) Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga từ năm 2014 có thể được nới lỏng một phần và dần dần sau khi có được nền hòa bình bền vững, với cơ chế khôi phục khi thỏa thuận bị vi phạm.

(24) Tiến hành những cuộc đàm phán riêng về cấu trúc an ninh châu Âu với sự tham gia của tất cả các thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)./.

Mỹ và Ukraine hài lòng với cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình 28 điểm Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết cả Washington và Kiev hiện đang tiến gần hơn đến một văn kiện mà hai bên có thể thống nhất, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cần sự chấp thuận của tổng thống hai nước.