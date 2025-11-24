Ukraine tìm kiếm thỏa hiệp trong đề xuất hòa bình của Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/11 tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để tìm kiếm các thỏa hiệp trong đề xuất hòa bình của Mỹ theo hướng “củng cố chứ không làm suy yếu” Ukraine.



Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh "Cương lĩnh Crimea" tổ chức tại Thụy Điển, ông Zelensky nhấn mạnh Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột và quyết định về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng mang ý nghĩa then chốt.



Trước đó cùng ngày, đăng trên X, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đánh giá kế hoạch hòa bình 28 điểm là “cơ hội lớn” để chấm dứt chiến sự và mọi chính trị gia châu Âu có trách nhiệm ủng hộ kế hoạch “đầy đủ và vô điều kiện.”



Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm sửa đổi kế hoạch 28 điểm đã mang lại “thành công mang tính quyết định” cho châu Âu. Ông cho hay mọi vấn đề liên quan tới châu Âu, bao gồm NATO, “đã được rút khỏi kế hoạch.”



Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hoan nghênh tiến triển đạt được tại các cuộc họp Mỹ-Ukraine ở Geneva, song cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề lớn cần giải quyết.



Người phát ngôn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo các lãnh đạo EU sẽ họp về vấn đề Ukraine lúc 16h30 ngày 24/11 (giờ Hà Nội) bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU-Liên minh châu Phi tại Luanda, với lời mời họp trực tuyến dành cho những lãnh đạo không trực tiếp tham dự.



Hôm 23/11, đại diện châu Âu đã trình một phiên bản sửa đổi của kế hoạch Mỹ, bác bỏ các giới hạn đối với lực lượng vũ trang Ukraine và yêu cầu về nhượng bộ lãnh thổ./.

Mỹ và Ukraine ra tuyên bố chung, cam kết thúc đẩy nền hòa bình bền vững Mỹ và Ukraine nhất trí thúc đẩy hòa bình công bằng, bền vững qua các cuộc đàm phán xây dựng và hợp tác chặt chẽ, hướng tới ổn định lâu dài.