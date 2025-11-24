Tổng thống Ukraine: Cần thêm nỗ lực để đạt được nền hòa bình thực sự

Ngày 24/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh những “bước tiến quan trọng” đạt được sau cuộc hội đàm riêng rẽ với các quan chức Mỹ và châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ) về đề xuất hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga- Ukraine.

Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn cần thêm nỗ lực để đạt được một nền hòa bình thực sự.

Phát biểu qua video trực tuyến kết nối tới một hội nghị ở Thụy Điển, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong các nội dung tại cuộc hội đàm nói trên, Kiev đã giữ lại được những điểm “vô cùng nhạy cảm,” bao gồm việc thả tự do cho tất cả dân thường và tù binh chiến tranh Ukraine theo công thức trao đổi toàn bộ với phía Nga.

Dù nhấn mạnh đây là những bước tiến quan trọng, nhưng Tổng thống Zelensky cho rằng để đạt được hòa bình thực sự, cần nhiều hơn thế.

Ông cam kết sẽ tìm kiếm các thỏa hiệp giúp củng cố tiến trình này, đồng thời nói rằng Ukraine đang ở "thời điểm then chốt."

Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về kết quả của các cuộc đàm phán tại Geneva.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo truyền thông về việc "điều chỉnh" kế hoạch hòa bình ban đầu nhưng sẽ "chờ đợi" thông tin chính thức.

Ông nhấn mạnh vấn đề này hết sức quan trọng và phức tạp nên không thể chỉ dựa vào các thông tin từ truyền thông.

Ông Peskov cũng nhắc lại rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về giải quyết xung đột với Ukraine.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông đã trò chuyện với Tổng thống Zelensky trước cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Angola để thảo luận về kế hoạch cập nhật.

Ông Costa nhấn mạnh rằng "một lập trường thống nhất và phối hợp của EU là chìa khóa để đảm bảo một kết quả tốt đẹp" cho các cuộc đàm phán hòa bình, vì lợi ích của cả Ukraine và châu Âu./.

