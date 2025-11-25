Ukraine trình làng tên lửa FP-7 và FP-9 mô phỏng S-400 của Nga

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine vừa giới thiệu hai tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9, với tầm bắn khoảng 200 km và 855 km, dự kiến được chuẩn hóa vào cuối năm nay.

Theo Defense Express ngày 24/11, thiết kế của các tên lửa này mô phỏng tên lửa 48N6 trong hệ thống S-400 của Nga, nhưng đã được điều chỉnh cấu trúc và sử dụng vật liệu composite, giúp giảm trọng lượng và tăng tầm bay.

FP-7 sở hữu hệ thống dẫn đường và điều khiển bay riêng, chỉ mô phỏng khí động học và lái cơ bản của 48N6.

Tên lửa Nga 48N6 dài 7,5 m, nặng 1.900 kg, tốc độ trung bình 1.190 m/giây, đầu đạn 180 kg; FP-7 có đầu đạn 150 kg, tầm bay 200 km, tốc độ tối đa 1.500 m/giây.

FP-7 sẽ được chuẩn hóa trước, sau đó đến FP-9; quá trình này hoàn tất sẽ cho phép chuyển giao cho quân đội Ukraine.

Hai tên lửa được công bố lần đầu tại triển lãm quốc phòng ở Ba Lan tháng 9/2025, dự kiến hoàn tất thử nghiệm vào nửa đầu năm 2026.

Fire Point cũng sản xuất tên lửa hành trình Flamingo đang được Lực lượng Phòng vệ Ukraine sử dụng./.

