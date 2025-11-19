Nga tuyên bố giáng đòn tên lửa quy mô lớn vào Ukraine

RIA Novosti đưa tin Quân đội Nga ngày 19/11 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn - trong đó sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal - nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng ở miền Tây Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Từ sáng nay, để đáp trả những vụ tấn công khủng bố của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa triển khai từ trên không và trên biển, trong đó có tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal và thiết bị bay không người lái (UAV)."

"Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng phục vụ cho hoạt động của Ukraine, cũng như các kho UAV tầm xa tại các khu vực miền Tây Ukraine. Các mục tiêu tấn công đã đạt được, toàn bộ đối tượng được chỉ định đều bị đánh trúng.”

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 4 tên lửa tác chiến-chiến thuật ATACMS, 7 bom lượn dẫn đường và 93 UAV cánh cố định.

Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 2 xuồng không người lái của quân đội Ukraine ở khu vực phía Đông Bắc Biển Đen.

Trước đó, cùng ngày, nhà chức trách Ukraine cáo buộc một cuộc tập kích của Nga trong đêm nhằm vào Ternopol đã khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại thành phố miền Tây này kể từ khi xung đột bùng phát.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội: “Tại Ternopol, các tòa chung cư 9 tầng đã bị đánh trúng… hàng chục người được xác định bị thương và đáng buồn là có 9 người thiệt mạng."

Nhà lãnh đạo Ukraine đăng hình ảnh và video cho thấy các tòa nhà nhiều tầng bị phá hủy, bao trùm bởi khói, được cho là hậu quả sau vụ tấn công. Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại: “Có thể vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát."

Theo AFP, trong những tháng gần đây, Moskva đã tăng cường các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hàng ngày, nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine và đánh trúng nhiều địa điểm dân sự trước mùa Đông.

Trong đợt tấn công mới nhất trong đêm, Nga bị cáo buộc đã phóng hơn 470 UAV và 48 tên lửa các loại.

Nhà chức trách địa phương tuyên bố các vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại tỉnh Kharkov ở Đông Bắc và tỉnh Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã phóng bốn tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất nhằm vào thành phố Voronezh ở miền Nam nước Nga hôm 18/11, trong một vụ tấn công được mô tả là nhằm vào mục tiêu dân sự.

Hãng TASS dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Kíp chiến đấu hệ thống phòng không S-400 và tổ hợp tên lửa–pháo phòng không Pantsir đã bắn hạ toàn bộ số tên lửa ATACMS”./.

Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga tập kích gây thương vong Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng hình ảnh và video cho thấy các tòa nhà nhiều tầng bị phá hủy, bao trùm bởi khói, được cho là hậu quả sau vụ tấn công của Nga nhằm vào Ternopol.