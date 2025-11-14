Pakistan sửa đổi Hiến pháp, thay đổi cấu trúc quyền lực quốc gia

Thế giới

Theo hệ thống mới, Tư lệnh Lục quân trở thành người đứng đầu hợp hiến của các lực lượng vũ trang Pakistan, trong khi Tổng thống sẽ bổ nhiệm các tư lệnh quân chủng theo đề nghị của Thủ tướng.

Các phóng viên và nhân viên an ninh tại cổng chính của Tòa nhà Quốc hội ở Islamabad, Pakistan. (Nguồn: AP)
Ngày 13/11, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã phê chuẩn Sửa đổi Hiến pháp lần thứ 27 sau khi văn kiện được Quốc hội nước này thông qua.

Thông báo của Phủ Tổng thống nêu rõ quyết định được đưa ra theo khuyến nghị của Thủ tướng Shehbaz Sharif, đánh dấu một bước thay đổi quan trọng trong cơ cấu quản lý và hiến định của đất nước.

Sửa đổi lần này bao gồm những điều chỉnh lớn trong hệ thống tư pháp và chỉ huy quốc phòng. Cụ thể, Điều 243 của Hiến pháp được sửa đổi để thành lập chức danh “Tư lệnh các Lực lượng Quốc phòng,” bãi bỏ chức Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân.

Theo hệ thống mới, Tư lệnh Lục quân trở thành người đứng đầu hợp hiến của các lực lượng vũ trang Pakistan, trong khi Tổng thống sẽ bổ nhiệm các tư lệnh quân chủng theo đề nghị của Thủ tướng.

Về mặt tư pháp, Tòa án Hiến pháp mới sẽ được thành lập, tiếp nhận một số thẩm quyền từ Tòa án Tối cao.

Chính phủ cho biết cải cách này nhằm giảm lượng án tồn đọng và đẩy nhanh tiến trình xét xử. Việc điều chuyển thẩm phán giữa các cấp tòa cũng sẽ được điều chỉnh theo quy trình mới.

Chính phủ Pakistan cho biết mục tiêu của sửa đổi này là hiện đại hóa hệ thống quản trị, tăng tính hiệu quả trong hoạt động tư pháp và đảm bảo sự rõ ràng trong cơ cấu chỉ huy của lực lượng vũ trang./.

