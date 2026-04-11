Đảng cầm quyền Nhật Bản khẳng định cam kết sửa đổi Hiến pháp

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản ngày 10/4 đã tái khẳng định cam kết lâu nay của mình về việc sửa đổi Hiến pháp.

Trong tầm nhìn chiến lược mới, công bố nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, đảng LDP nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp là “vấn đề hệ trọng nhất khi xem xét an ninh quốc gia trong 30 năm tới,” trong đó có việc quy định sự tồn tại và vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).

Đảng LDP công bố tầm nhìn mới ngay trước thềm đại hội thường niên, dự kiến diễn ra vào ngày 12/4, trong bối cảnh khả năng sửa đổi Hiến pháp có chiều hướng thuận lợi hơn sau chiến thắng áp đảo của liên minh cầm quyền, do đảng LDP lãnh đạo, trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2 vừa qua. Theo đó, số ghế mà Liên minh cầm quyền giữa đảng LDP và đảng Duy Tân giành được tại Hạ viện vượt xa ngưỡng 2/3 cần thiết, tạo điều kiện cho việc xúc tiến sửa đổi Hiến pháp.

Tuy nhiên, việc LDP không chiếm đa số tại Thượng viện, khiến khả năng thông qua sửa đổi Hiến pháp còn nhiều bất định. Dẫu vậy, một số đảng đối lập bày tỏ sẵn sàng tham gia thảo luận, có thể tạo động lực thúc đẩy tiến trình này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tầm nhìn mới cũng đề cập đến việc bảo tồn lịch sử và truyền thống của Hoàng gia Nhật Bản, coi đây là “sứ mệnh cơ bản” và là “niềm hy vọng của nhiều người dân.”

Trong bối cảnh số lượng thành viên Hoàng gia ngày càng giảm, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang hướng tới việc sửa đổi Luật Hoàng gia nhằm đảm bảo sự kế vị ổn định ngai vàng của Nhà vua Nhật Bản. Hiện nay, luật này không cho phép phụ nữ lên ngôi.

Ban đầu đảng LDP dự định công bố tầm nhìn này nhân kỷ niệm 70 năm thành lập vào ngày 15/11/2025. Tuy nhiên, công tác soạn thảo đã bị trì hoãn do đảng này chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7/2025, cùng những biến động chính trị sau đó.

Đảng LDP, được thành lập năm 1955, đã gần như liên tục nắm quyền tại Nhật Bản trong suốt nhiều thập kỷ. Thủ tướng Sanae Takaichi là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản./.

